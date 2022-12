Carolina Sandoval revela la lucha que enfrenta día a día

Carolina Sandoval ha sido siempre una artista muy transparente a través de sus redes sociales, y parece que no tiene miedo de “desnudarse” y mostrar tanto sus momentos de gloria como los de mayor angustia.

Con 49 años recién cumplidos, se siente más feliz y plena que nunca, aunque no le fue fácil llegar a esos estados ya que necesitó atravesar un largo proceso para poder combatir un trastorno que por mucho tiempo afectó su vida: la ansiedad.

"El 2022 ha sido un año en que yo no he tenido ataques de pánico. El trastorno que tengo es el trastorno de ansiedad que no lo genera algo en particular en mi caso. Sé cuáles son mis detonantes", confesó Carolina Sandoval.

La conductora se animó a hablar sobre el proceso que atraviesa todos los días, el cual comparó con el de las personas que asisten diariamente a Alcohólicos Anónimos. Ella asegura que no puede dejar de lado la meditación y las cosas que la hacen feliz porque sabe que se volverían a desencadenar los ataques.

Es por esto que está muy concentrada en sus terapias alternativas y realizó un rotundo cambio en su hogar para crear un ambiente que la tranquilice y la mantenga alejada de los detonantes que la afectan.

Estas son algunas de las modificaciones que realizó en su día a día: eliminar la televisión de su cuarto, despertarse con la luz del día y dejar de hablar sobre cosas negativas, todos pequeños cambios que la han ayudado mucho.

Gracias a que hoy se siente plena y feliz, pudo disfrutar de su festejo de cumpleaños rodeada de todos sus seres queridos y a lo grande, sabiendo que tiene muchos motivos para sonreír y, principalmente, salud.

“Mi gente estoy tan contenta que de verdad les invito a disfrutarse cada año de su vida en grande porque la vida es muy corta”, escribió la venezolana junto a una serie de fotos de su festejo. Carolina Sandoval mostrando su piñata personalizada.

Todos sus seguidores inundaron la publicación con buenos deseos y mucho amor, pero sobre todo destacaron lo bien y feliz que se la ve.

¿Estabas al tanto de la lucha de Carolina Sandoval?