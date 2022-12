Por qué Naomi Watts tiene un doloroso recuerdo de su papá

Hollywood está repleta de historias de resiliencia y una de ellas es la de Naomi Watts, una de las actrices del momento. Se ganó todo este gran presente a base de esfuerzo y dedicación, aunque no siempre todo fue color de rosa en su vida y eso nos lleva a la relación y el recuerdo de su padre.

'Mulholland', 'Ned Kelly', 'El asesinato de Richard Nixon', 'King Kong' y dos grandes actuaciones en '21 gramos' y 'Lo imposible', son algunos de los éxitos que fguran en el registro de Watts. 'Buenas noches, mami', la serie 'The Watcher', 'Desesperada' y 'Vigilante', también se suman.

Pero fuera de la actuación, en lo personal tuvo una triste infancia que recientemente se abrió y animó a contarla. Era un secreto que tenía muy bien guardado, y que de hecho tiene que ver con la muerte de su padre: Peter Watts. El hombre era ingeniero de sonido y trabajó mucho tiempo como asistente de Pink Floyd.

Naomi tenía apenas 8 cuando su padre falleció, y en una charla que tuvo con el periódico The Guardian, la británica habló de lo mucho que padeció esta pérdida. Comenzó explicando que la mítica banda de Roger Waters y David Gilmour en la que estaba su padre le dio una mano desde lo económico a la familia cuando todo esto sucedió.

“Cuando mi papá murió, no tenía dinero ahorrado y supongo que mi mamá tampoco tenía nada. Así que ellos, la banda, fueron muy gentiles…Creo que le dieron a mi madre algunos miles de dólares para poner las cosas en marcha”, destacó la actriz.

¿Motivos? En su relato, Watts agregó que la muerte de su padre se dio a raíz de una sobredosis cuando tenía 30 años. Explicó que el recuerdo de su padre siempre está presente, e incluso hoy, cada tanto, pasa momentos de angustia cuando los fanáticos de la banda le recuerdan a su padre.

Naomi Watts y el recuerdo de su padre fallecido.

Naomi confesó además que tiene tan sólo tres fotos junto a su papá, las cuales atesora con mucho cuidado para no perderlas. Intenta mantener ese recuerdo lo más cerca posible. “Tengo algunas más, pero o están manchadas o él aparece fuera de foco”, agregó.

El golpe de la muerte de Peter definitivamente desestabilizó a toda la familia. “Nos mudábamos mucho, siempre íbamos de un lado para el otro, me cambiaban todo el tiempo de colegio. ¿Cómo me incluyo en un grupo? ¿Cómo puedo ser aceptada? ¿Quién quieres que sea si todo el tiempo estos cambiando?”, dijo sobre algunas duras situaciones que pasó siendo muy pequeña. Naomi Watts se ganó un respeto y una popularidad muy importante en estos últimos años.

Sin embargo, a pesar de lo duro que fue, no reniega de esa parte y lo toma como aprendizaje. “La mayoría de los actores educan a sus hijos en sus casas, con profesores particulares, pero era importante para mí y para Liev que nuestros hijos tuvieran relaciones normales con amigos. A mí se me hizo muy difícil en mi infancia y no quise que mis hijos repitan la historia”, aseguró.