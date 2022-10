El truco de Naomi Watts para cuidar la piel

El cuidado de la imagen resulta un aspecto fundamental en el mundo del espectáculo. Muchas de las principales estrellas de Hollywood cuentan con un equipo de trabajo dedicado a cuidar la apariencia de la actriz o el actor. Una de las que luce una piel perfecta es Naomi Watts, quien reveló su método basado en unos hábitos saludables y en una serie de prácticas que la ayudan a verse con un cutis perfecto.

En una entrevista con Coveteur, sitio dedicado a la asesoría de imagen, Watts se refirió a su interés en el cuidado de la piel y afirmó: "La piel refleja cómo eres por dentro. Si no duermes lo suficiente, o si estás de viaje, o si estás estresada, o no estás comiendo bien, todo sale en la piel”. Y agregó: "Tener una piel hermosa siempre es mi prioridad. Porque es una cosa en movimiento, es un flujo. No siempre es perfecta"

A sus 54 años, la ex mujer de Liev Schreiber, con quien tuvo dos hijos, contó los secretos del cuidado de su aspecto. Naomi se interiorizó acerca de las distintas técnicas y productos existentes y a partir de su conocimiento decidió lanzar su propia marca llamada “Onda”, dedicada al cuidado corporal.

La propuesta de la empresa de la actriz radica en el concepto de “belleza limpia”, una filosofía de cuidado personal que hace hincapié en la selección de los componentes de los productos utilizados para el tratamiento de la piel y la salud.

"La idea de la belleza limpia resonó conmigo porque no se trataba solo de sentirse mejor y verse mejor, también se trataba de hacerlo mejor y educar a las personas sobre cómo eliminar las toxinas de las cosas que te pones en la piel", explicó Watts en diálogo con el medio Byrdie.

Una de las claves que propone Naomi es el vínculo entre belleza y bienestar. En esa relación, enfatiza la necesidad de mantener hábitos saludables. El cuidado de la piel también implica el cumplimiento de una rutina, para lo cual recomienda establecer momentos del día dedicados a esa actividad. Además, contó que realiza una doble limpieza por la noche para remover el maquillaje.

Entre los aspectos más técnicos, la protagonista de 21 Gramos, señala la importancia de la elección del sérum adecuado para cada tipo de piel, el uso de un tónico facial, protector solar y cremas hidratantes.

Al ser consultada por su rutina por la revista W Magazine, Naomi comentó: "Todas las rutinas de cuidado personal tienen que ver con verse y sentirse lo mejor posible. A veces eso significa no tomarlo demasiado en serio. Las rutinas y los rituales tienen su lugar, pero lo más importante es ser uno mismo y divertirse".