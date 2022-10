Naomi Watts habló abiertamente sobre la menopausia y el período que está transitando

Prácticamente ya no existen los temas “tabú”, ni siquiera existen los avisos previos de protección al menor antes de la reproducción de un film, serie o telenovela, al menos, ya no son tan frecuentes. Es que las sociedades evolucionaron y cada vez son más los que se animan a hablar de diversos temas sin tapujos. En esta oportunidad, fue Naomi Watts quien se sinceró sobre la etapa que está atravesando como lo más normal del mundo y expresó sus deseos de concientizar a otras mujeres para que dejen de tener vergüenza de hablar de algo tan común como la menopausia.

La actriz Naomi Watts no ha tenido reparo en hablar abiertamente sobre la menopausia, un periodo de su vida en el que se encuentra ahora mismo y del que, a diferencia de otras mujeres víctimas de una cultura que todavía afronta con vergüenza la naturaleza humana, ella se siente "muy orgullosa".

Naomi Watts habló abiertamente sobre la menopausia que es el período que se encuentra transitando.

La actriz australiana, mamá de los adolescentes Sasha (15) y Kai (13) con su esposo, el también actor Liev Schreiber, quiere concienciar así a la sociedad sobre la necesidad de tratar este fenómeno puramente biológico con total naturalidad. La intérprete cree que ya llegó la hora de erradicar todos esos estigmas ligados al fin del ciclo reproductivo, algo que afectó a su mamá.

"Mi mamá siempre me hablaba de ese sentimiento de invisibilidad que tenía, en el momento en que dejó de ser fértil. Y eso no está bien: las mujeres seguimos aquí, somos capaces de destacarnos. En último término, queremos que las mujeres se sientan dueñas de su tiempo, de sus vidas, y que lo reciban con entusiasmo y orgullo", señaló Naomi en entrevista con la revista Us Weekly.

Naomi Watts cree que la menopausia es un proceso completamente natural que tiene que dejar de ser tabú, sobre todo, para las mujeres.

"Sin vergüenza, sin estigmas, sin confusión", dijo al respecto la actriz de 54 años, quien acaba de presentar un servicio "holístico", llamado Stripes, para ayudar a las mujeres a sobrellevar los efectos físicos de la menopausia y al mismo tiempo reforzar su autoestima y eliminar su miedo a envejecer.

"Quería crear una línea de asistencia que realmente hablara a las mujeres sobre este estado de la vida, desde un enfoque holístico que les sirva para sentirse visibles. Está claro que hay que hablar sobre la parte de la invisibilidad, ya que parece que no hay mucha gente dispuesta a tratar el tema", sentenció la actriz.