La promesa que no fue: por qué la carrera de Chloe Grace Moretz no logró despuntar

La industria del cine siempre fue un terreno pantanoso para las mujeres. A medida que fue pasando el tiempo y se fueron ganando derechos en otros sectores, los trabajadores del séptimo arte se fueron acoplando a los nuevos contextos y cediendo espacios que antes estaban prácticamente denegados para la labor femenina: tanto lo monetario, como los protagónicos, como los roles atrás y adelante de cámara. Chloe Grace Moretz es una de las tantas actrices que sufrió la mirada juzgadora de los hombres y admitió sentirse todo el tiempo “infantilizada” por ellos, por eso, nunca pudo lograr que su carrera despuntara. ¿Podrá hacerlo ahora que el presente se muestra más gentil con las mujeres que quieren triunfar en el cine?

Por mucho tiempo, Chloë Grace Moretz fue vista como una de las grandes promesas de Hollywood. Desde su primera aparición en Terror en Amityville, la actriz destacó por su presencia. Años más tarde, sus participaciones en Kick Ass y Déjame entrar dejaron ver que ella podía convertirse en una de las más grandes estrellas de la industria. Pero aun con la fama y el reconocimiento, Chloë Grace Moretz no la estaba pasando del todo bien, se sentía “infantilizada” por los hombres de Hollywood.

Chloé Grace Moretz siempre se sintió "infantilizada" por los hombres con los que trabajó en el cine.

En entrevista para el podcast Reign with Josh Smith, la joven actriz habló sobre cómo fue lidiar con su fama a tan corta edad. Su destacada participación en las películas ya mencionadas le abrió las puertas para su primer protagónico justo en plena adolescencia. Y en una industria donde la mayoría de los roles estelares son para hombres, Grace Moretz pudo detectar cierta actitud negativa de aquellos que la rodeaban.

“Siempre fue extraño, desde mi primer protagónico cuando tenía 14 años en Carrie. Siempre fue muy interesante ver quién no estaría contento con una mujer joven. En ese momento, ya había trabajado durante tantos años, casi 10, y a medida que tenía papeles más importantes en el set mientras crecía, siempre fue muy interesante ver el rechazo que obtendría de mucha gente”, relató la actriz.

Chloé Grace Moretz interpretó a Carrie.

Carrie estrenó en cines en octubre de 2013. Dicha adaptación de la novela de Stephen King, dirigida por Kimbery Peirce, fue muy mal recibida por la crítica y tampoco destacó en taquilla. Uno de los aspectos más comentados (para mal), fue precisamente la actuación de Grace Moretz en el rol principal. Curiosamente, a partir de ahí su carrera comenzó a desequilibrarse. Participó en secuelas como Muppets 2: Los más buscados, Buenos vecinos 2, y pretendidas franquicias como La quinta ola. Desgraciadamente, todos esos proyectos decepcionaron o fueron un fracaso en taquilla.

“La mayoría de esas personas que me rechazaban eran hombres mayores que, por supuesto, me infantilizaban. Si tenía cosas reales que aportar en la mesa, muchas veces las derribaban. Tener que abogar por tu yo de 14, 15 o 16 años en frente de un hombre mayor, es una locura. Creo que los límites son algo nuevo para mí. No crecí con ningún límite. No aprendí ninguno y estos me golpearon como una tonelada de ladrillos varias veces. Dije: ´¿Sabes qué?´ Creo que necesito aprender esta cosa llamada límites”, finalizó Chloe.

Chloé Grace Moretz ahora forma parte de La periferia: Conexión al futuro.

Ahora Chloë Grace Moretz forma parte de La periferia: Conexión al futuro. Dicha serie está por llegar a su fin a través de Prime Video. ¿Creen que su carrera pueda despuntar nuevamente o tendrá que vivir de sus éxitos juveniles?