Alejandra Guzmán fue sometida a una cirugía de emergencia

Hace una década la cantante mexicana Alejandra Guzmán pasó por un procedimiento estético inyectándose biopolímeros en los glúteos. Esto le trajo problemas de salud por lo que se tuvo que someter a más de 40 intervenciones quirúrgicas para eliminarlos de su cuerpo, sin que hasta hoy día pueda lograrlo. Lo cierto es que este calvario por el que viene viviendo la artista no tiene fin, y este viernes 16 de diciembre tuvo que entrar nuevamente de emergencia al quirófano ya que la sustancia sigue acumulándose en su organismo.

En el programa de televisión mexicano “Sale el sol”, la periodista Ana María Alvarado reportó que la cantante tuvo que ser operada por un fuerte dolor y molestias en las piernas.

Alejandrá Guzmán presentó complicaciones y dolores en sus piernas.

Así mismo, la presentadora explicó que la situación por la que atraviesa la intérprete de 54 años es impredecible, y que cada vez que aparecen los síntomas inmediatamente debe asistir al centro de salud. "Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación", expresó la periodista.

Con respecto al estado de salud de Alejandra Guzmán, Alvarado dijo que la cantante se está reponiendo de la operación, la cual remarcó que es una intervención dolorosa e invasiva. "Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos", señaló Ana María Alvarado.

Alejandra Guzmán está en proceso de recuperación.

Cabe recordar que en julio de 2021, Alejandra realizó una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube donde habló sin filtros sobre las cirugía a las que se sometió a lo largo de su vida y como esto repercutió en su estado de salud.

"Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara", relató Alejandra en ese momento.