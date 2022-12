Revelan que Luis Miguel pagó la pensión de sus hijos y que está listo para volver a los escenarios

Hace unos años que Luis Miguel está alejado de los escenarios, pero como ya se ha hecho saber, el cantante está preparando su regreso con una extensa gira que realizará en el 2023. Así también, se ha revelado que a modo de encausar su vida y comenzar el año que viene con todo, “El Sol” ha pagado la millonaria pensión que exigía Aracely Arámbula por los hijos que tienen en común, Miguel y Daniel.

Mucho se ha especulado sobre los problemas financieros que tenía el cantante durante los últimos años, pero sin embargo, su recuperación económica se habría dado con la bioserie de Netflix que contaba su historia. Es así que Luis Miguel estaría saldando las deudas que tenía, y una de ellas era el aporte de manutención correspondiente a sus pequeños hijos.

Aracely Arámbula habría revelado que Luis Miguel abonó la pensión de sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula había dado a conocer que el cantante no cumplía con sus obligaciones y presuntamente le exigió una suma millonaria de dinero, que ya le habría sido entregado a la actriz según lo dicho por el empresario Carlos Bremer, quien también dio detalles de la gira que está preparando “El Sol” para su regreso a los escenarios.

Confirman que Luis Miguel prepara au gira para el 2023

Carlos Bremer, presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, reveló en una entrevista con el medio “Agencia Reforma” que Luis Miguel ya ha pagado sus deudas y desea regresar de manera triunfal a la industria de la música, por lo que muy pronto espera comenzar una nueva gira.

Luis Miguel está listo para volver a los escenarios.

“Hicimos el esfuerzo y lo logró, eso vino a traer un nuevo Luis Miguel, adorado por los jóvenes, y que revivieran sus canciones. Gracias a todo ese esfuerzo que él hizo pudo pagarle a la gente que le debía y quedar bien con todos los que había quedado mal”, dijo el empresario.

Bremer aseguró que hace tres meses habló con Luis Miguel por teléfono y que el cantante le dijo que quería contar con él para los preparativos de la extensa gira que realizará en 2023, ya que tendrá una gran cantidad de presentaciones lo que convertiría al tour en uno de los más grandes de su carrera.

“El reto es volver a hacer algo de primera. Él puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Por eso yo lo apoyo y lo apoyaré a él, a Alejandro Fernández y a los que son los héroes de México. Él tiene que hacer una gran gira, me platicó una gira de muchísimos conciertos. Necesitaría que él mismo me diga cómo se siente, no sé si aguante tanto, pero de que está listo para volver a la pelea, creo que está listo”, finalizó Carlos Bremer.