Yuri revela las razones por las que nunca fueron novios con Luis Miguel

Yuri es una de las artistas más importantes y con mayor trayectoria de México. Durante toda su carrera ha compartido trabajos con otros músicos, lo que le ha hecho estrechar lazos y tener amistades muy cercanas dentro de la industria, como el caso de Luis Miguel. Es así que en una reciente entrevista, la cantante reveló las razones de porque nunca tuvo un noviazgo con “El Sol”.

Yuri confesó que a pesar de pasar mucho tiempo con Luis Miguel nunca se dio nada entre los dos, y esto se debió a que el intérprete de “La Incondicional” tenía diferentes intereses. La cantante llegó a decir que todo lo que se dio entre ellos fue "de manita sudada", dando a entender que lo que tenían solo se trató de pura amistad y por muchos años fueron confidentes el uno del otro.

Yuri confesó que hubiese querido ser novia de Luis Miguel.

Sin embargo, Yuri dejó claro que a ella le hubiera gustado ser novia de Luis Miguel, pero por algunas razones nunca se dio un noviazgo entre los dos cuando eran jóvenes. Y es que para el cantante, la intérprete de "Maldita primavera" era una amiga nada más y nunca mostró interés alguno en tener algo romántico. "En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia", confesó Yuri.

Yuri y Luis Miguel tenían un fuerte vínculo de amistad.

La cantante dejó claro que además de haberle gustado ser la novia de Luis Miguel, ella sentía mucha atracción física por el cantante pues en ese entonces estaba en forma debido a que estaba en una de las mejores etapas de su carrera profesional. "Nunca me vio como una pareja, ni yo a él, aunque me hubiera encantado", dijo Yuri.

A pesar de que muchas personas cercanas a ambos artistas creían que tenían algo más que solo amistad, entre Yuri y Luis Miguel nunca pasó nada, e incluso el cantante disfrutaba de verla con sus novios, ya que él la protegía y les advertía a sus parejas que siempre la trataran bien. “Yo andaba de novia con Rodrigo Espinoza y él le advirtió, le dijo: ‘cuídala, ámala, protégela’. Gracias Micky por eso", reveló Yuri.

La relación de amistad entre Luis Miguel y Yuri llegó a su fin después de que la artista se casara con Rodrigo Espinoza, cosa que la cantante lamenta mucho, ya que la amistad que hicieron de años dejó muchos recuerdos.