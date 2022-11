Por esta razón renunciaron las niñeras de los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Nunca fue fácil para las celebridades trabajar, enamorarse, formar una familia, estar al cuidado de sus hijos, encargarse del hogar, pasar tiempo con los seres queridos, descansar; pero de a poco cada uno encuentra la manera de acomodarse y surfear la velocidad apremiante de los días. Jennifer Lopez siempre tuvo una agenda muy ocupada y cuando llegaron los gemelos Max y Emme, los hijos que comparte con Marc Anthony, necesitó ayuda como nunca antes. Sin embargo, ninguna niñera fue capaz de aguantar por demasiado tiempo la presión de este trabajo.

Los hijos gemelos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, Max y Emme, ya no son niños, ya que ambos cumplieron 14 años en febrero, así que obviamente ya no necesitan una niñera. Pero la que fue su niñera hace años, renuncia después de estar con ellos sólo una semana. Y la segunda también. "No puedes imaginar lo que es ser madre hasta que lo eres", dijo López. "Yo solía dar consejos a mis amigas que tienen hijos todo el tiempo, y me miraban como si tuviera tres cabezas. Y luego, cuando los tuve, en el momento en que los tuve, me disculpé literalmente con todas mis amigas", expresó JLo.

Las apretadas agendas de Jennifer Lopez y Marc Anthony los obligaron a contratar distintas niñeras para el cuidado de los gemelos Emme y Max.

Cuando eran pequeños, los gemelos necesitaban atención, ya que la apretada agenda de su madre le impedía pasar todo el tiempo que quisiera con ellos. Normalmente, los famosos como JLo contratan a una niñera por hijo, aunque Jennifer optó por una sola. "Normalmente, las personas que ganan grandes sumas de dinero y tienen muchas obligaciones profesionales y sociales contratan una niñera por cada hijo, especialmente los recién nacidos. Pero es como si Jennifer esperara que una sola niñera no sólo se ocupara de los dos gemelos, sino que trabajara 16 horas al día, ¡siete días a la semana!", reveló una persona cercana a López al National Enquirer.

La primera niñera renunció a la semana, por lo que rápidamente contrataron a una segunda. "Contrataron a una segunda niñera, que era maravillosa con los gemelos, pero no podía soportar trabajar tantas horas sin descanso", continuó la fuente. "Después de que esa niñera renunciara, la pareja comenzó a buscar desesperadamente a la niñera número 3", añadió.

Jennifer Lopez junto a los gemelos Emme y Max Muñiz.

JLo nunca ha hablado de las diversas niñeras que la abandonaron casi de inmediato, pero sí ha dicho cómo su carrera ha afectado a sus hijos. "Mi hijo me dijo esta semana, me dice: 'Mamá, me gustaría programar... un picnic contigo esta semana porque sé que has estado, ya sabes, trabajando mucho'", reveló López en 2017. "Estaba conmigo en Nueva York, pero aun así, dijo: 'Me gustaría programar un picnic para el próximo viernes porque necesitamos más tiempo de calidad'. Y yo le dije: 'De acuerdo, cariño'".