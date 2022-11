La emotiva letra de la canción de Jennifer Lopez que le dedicó a su esposo Ben Affleck

Jennifer Lopez nuevamente compartió un recuerdo en sus cuentas oficiales sobre su carrera musical. Sin embargo en esta ocasión el mismo tiene que ver con su esposo Ben Affleck. Como es de público conocimiento JLo y Ben estuvieron en una relación amorosa a principios de la década del '00. Ellos estuvieron a punto de casarse en esa oportunidad pero por el acecho de la prensa no tuvieron un final feliz.

La vida les dio una segunda oportunidad y en el 2021 volvieron a cruzar sus caminos. Es tanto el amor que se tienen que a mediados de este año se juraron amor eterno y se convirtieron en esposos. Por el momento se los ve muy enamorados cada vez que aparecen en público o en redes sociales.

El video que compartió Jennifer Lopez en su cuenta oficial de Instagram tiene que ver con una canción que le dedicó a Ben Affleck en su primera vez como prometidos. El tema musical se llama "Dear Ben" y fue lanzada en 2002. La misma pertenece al álbum "This Is Me... Then".

Junto al material audiovisual que compartió la madre de Emme y Maximilian se puede leer la frase: "Me encanta ver estos clips de entonces... Recuerdo haber escrito todas las canciones de este álbum, especialmente esta... #DearBen #SincerelyJenn #20yearsofTHISISMETHEN".

Jennifer Lopez y Ben Affleck lucen muy enamorados en público.

A continuación la emotiva letra completa de la canción "Dear Ben":

Eres perfecto

You're perfect



simplemente no puedo controlarme

I just can't control myself



no puedo estar con nadie mas

I can't be with no one else



Parece que soy adicto a la forma en que te gusta tocarme

Seems I'm addicted to the way you like to touch me



no creo que entiendan

I don't think they understand



por que amo a tus ordenes

Why I love at your command



De las palabras que hablas

From the words you speak



Tan profundo sobre su necesidad, tengo que tenerte

So deep about it's need I have to have you



te amo eres perfecta

I love you, you're perfect



Una manifestación de mis sueños.

A manifestation of my dreams



haces que mi cuerpo se sienta

You make my body feel



Alrededor de un millón de cosas diferentes

About a million different things



creo que dios te hizo para mi

I think God made you for me



Una mezcla de fidelidades pasionales

A mix of passionate fidelities



Cariño, eres tan completo

Baby your so complete



Escribo esta canción para hacerte saber

I write this song to let you know



Que siempre serás

That you will always be



Mi lujuria, mi amor, mi hombre, mi hijo, mi amigo y mi rey

My lust, my love, my man, my child, my friend, and my king



te amo eres perfecta

I love you, you're perfect



Una manifestación de mis sueños.

A manifestation of my dreams



haces que mi cuerpo se sienta

You make my body feel



Alrededor de un millón de cosas diferentes

About a million different things



De ninguna manera te dejaría, no es una realidad

Theres no way I'd leave you, it is not a reality



A veces siento que estoy viviendo en una fantasía

Sometimes I feel like I'm living in a fantasy