Selena Gómez confesó cuáles son sus peores miedos

Uno de los documentales más esperados del año finalmente tuvo su estreno. En el largometraje My Mind and Me que repasa su vida, Selena Gómez cuenta los momentos más difíciles que tuvo que atravesó, como su trasplante de hígado, lupus y también hace hincapié en la salud mental, un aspecto que en los últimos años cobró relevancia a partir de los testimonios de varias celebridades.

La cuestión de la salud mental dejó de ser tabú para su debido abordaje, expresando abiertamente ante el público los sentimientos de angustia que tuvo ante diversas situaciones. En muchos casos, la imagen profesional dificulta que los protagonistas pueden sincerarse y contar las debilidades que afrontan en su vida personal.

El título del documental, disponible en la plataforma Apple TV+, marca claramente el enfoque que decidió darle Gómez al aspecto mental y se conecta con su canción homónima donde expresa: “¿Quieres escuchar una parte de mi historia?; Traté de esconderme en la gloria; Y barrerla debajo de la mesa; Para que nunca lo supieras”.

El documental sigue la vida de la cantante durante cinco años, registrando sus humores, los problemas físicos y aborda con crudeza la cuestión emocional. “Mi mente y yo; a veces no nos llevamos bien y; se vuelve difícil respirar”, dice otro fragmento de la canción que sirve como guía de la historia que abarca desde 2016 a 2020.

Selena muestra la otra cara de la fama, la más desconocida, la que viven los artistas cuando no están en un escenario o ante la cámara. La presión que sienten de responder a esa imagen que se crea mediáticamente de cada estrella.

“Me siento un producto”, cuenta Selena en un momento y expone su desagrado con varias cuestiones que trae asociada la exposición pública y el hecho de ser una celebridad. Diversas experiencias la llevan a sentir que la consideran solo un elemento que permite la circulación de una maquinaria de negocios que se generan en torno a su figura.

En otra frase de My Mind and Me, vuelve a reflexionar sobre su lugar como cantante en la escena y expresa: “A veces me siento como un accidente; la gente mira cuando está pasando por ahí; nunca verifican cómo está el pasajero; solo quieren el show gratis”.

El documental permite conocer la intención de la ex pareja de Justin Bieber de tomar distancia de las tareas secundarias que están asociadas a la promoción de los trabajos artísticos como rondas de entrevistas a la prensa, promoción de discos y demás.