Los secretos del triángulo amoroso que tuvieron Selena Gómez, Justin Bieber y Hailey

El reciente evento de The Academy Museum Gala se transformó en el centro de la escena tras reunir a varias socialité y famosos en un mismo lugar. Independientemente del pasado que tengan, fue el punto de encuentro para varias celebridades en la majestuosa ciudad de Los Ángeles, donde se reencontraron tres figuras importantes del medio: Selena Gómez, Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Durante años, la pareja conformada por Selena Gómez y Justin Bieber no permitió que el actual matrimonio entre el cantante y Hailey Baldwin prosperase, sin embargo este evento habría limado tanto rivalidades como diferencias y los cortocircuitos parecen haber llegado a su final.

Para esto hay que remontarse a los inicios de este triángulo, con dos jóvenes que estaban dando sus primeros pasos fuertes dentro de la industria para finales del 2010. Selena tenía 18 años y Justin 16, cuando fueron vistos juntos en una franquicia de comida rápida abrazados. Ya se hablaba de un flechazo.

No era una edad sencilla, con rebeldía y tratando de despegarse de ciertas imágenes que los ataban de alguna manera. Al caso de Selena buscando salir del encasillamiento como chica Disney, aparecía un Justin que comenzó a tener problemas con los vicios de la industria. En 2012 comenzaron a haber algunos rumores de crisis, y al año siguiente todo explotó cuando arrestaron al cantante por conducir ebrio y la artista fue internada por Lupus.

Con la imagen ya dañada y muchas heridas que se habían generado de uno hacia otro, en 2014 quisieron recomponer la relación pero no hubo caso. Fue entonces cuando apareció en escena Hailey. La modelo ya conocía a Justin desde hace mucho tiempo antes, aunque fue recién en 2016 que confirmaron oficialmente su noviazgo, luego de unas fotografías que los mostraban a los besos.

Pero no duró mucho, ya que en el verano de ese año Bieber y Baldwin se habían separado, luego de que Selena volviera a aparecer en la vida del cantante. Además, en 2018 la modelo invitó a su entonces novio, Shawn Mendes, a la Met Gala y dos meses después Hailey declaró que estaba soltera.

A mediados de 2018, Justin y Hailey se casaron en una ceremonia secreta. Desde la boda, ninguno de los tres protagonistas volvió a hablar sobre lo ocurrido y todo tomó mayor volumen cuando los fans de Bieber no aceptaban otra persona en la vida del artista que no fuese Selena, en una ola de odio hacia Hailey. La propia Baldwin habló en un podcast, buscando detener esta lluvia de rechazos al hablar por primera vez de la ex de su esposo y aclarando que “nunca tuvo una relación con él cuando estaba con alguien”.

El reciente evento en The Academy Museum Gala fue el punto de inflexión a toda esta tensa situación y triángulo amoroso, ya que Hailey y Selena se encontraron y hasta posaron muy sonrientes para una fotografía de Tyrell Hampton, quien compartió la postal en sus redes sociales bajo la descripción Plot Twist (que significa un 'giro radical o argumental'). Todo habría llegado a un final pacífico.