La esposa de Justin Bieber rompió el silencio y confirmó que le robó el novio a Selena Gómez

Justin Bieber y su esposa Hailey están celebrando sus cuarto aniversario como esposos. Ellos viven momentos muy felices juntos y se apoyan no solo en los buenos momentos sino también en los malos como el que le tocó vivir al cantante canadiense con su parálisis facial. En un adelanto de Call her daddy, la esposa del intérprete de la canción "Sorry" realizó confesiones que sorprendieron a todos.

Alex Cooper en un adelanto del capítulo que se emite hoy le preguntó a Hailey: "¿Alguna vez estuviste con Justin románticamente al mismo tiempo que ella?" En respuesta, Hailey le dijo a Alex: "Esto es tan loco que, literalmente, nunca he hablado de esto. Gran parte del odio y la perpetuación provienen de 'Oh, lo robaste'. Se trata de que la gente sepa la verdad, porque hay una verdad".

Esta es una información que se revelará completamente luego de la emisión de Call her daddy. Todo indica que la bellísima modelo oficializará el rumor que de que ella fue la tercera en discordia entre Selena Gómez y Justin Bieber.

Otra información que se filtró de esa charla fue ue Hailey y Justin comenzaron su historia en uno de los momentos en que el canadiense estaba distanciado de Selena.

Ellos tres fueron los protagonistas de uno de los escándalos más importantes del mundo.

Hoy en día, tras cuatro años de dar el sí quiero, Justin y Hailey viven días muy felices como marido y mujer. Esto lo muestran en sus redes sociales con fotos y videos que causan millones de reacciones de sus fans de todo el mundo. Sus seguidores esperan con ansias la feliz noticia de que Justin y Hailey sean padres por primera vez.