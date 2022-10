Explotaron las redes luego del encuentro entre Hailey Bieber y Selena Gomez

Hailey Bieber y Selena Gomez se encontraron en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures e hicieron que los fandoms no pararán de hablar de ellas y lo que pudo haber pasado en ese encuentro, de las dos mujeres que formaron parte de la vida de Justin Bieber.

Selena Gómez y Hailey Bieber abrazadas.

El motivo

Buscaron los flashes para demostrar que entre ellas no hay ningún tipo de problema, esto se debe a que hace un tiempo Hailey fue entrevistada por Alex Cooper para el podcast 'Call Her Daddy' y allí una de las preguntas que le hizo fue sobre los rumores de que ciertos fans la acusaban de 'Rompehogares' al creer que salía con Justin Bieber cuándo seguía en relación con Selena Gomez, hecho que fue totalmente desmentido por ella.

"Ella no me debe nada y yo no le debo nada. Ninguno de nosotros le debe nada a nadie", comenzó diciendo.

Después menciona referido a Selena: "La respeto mucho, creo que no hay expectativas y si eso fuera algo que ella sintiera, entonces eso sería increíble", expresó.

Además sumó que ya han hablado previamente: "Es por ello que es respeto y amor, por eso siento que todos a nuestro alrededor saben que pasó y pudimos dejar eso atrás con claridad y respeto", cerró.

La otra cara

Días después Selena Gomez hizo un Instagram live promocionando su marca 'Rare' pidió que se terminara el hate.

"Siempre voy a lanzar palabras amables porque eso es exactamente lo que quiero, eso es todo... si colaboran con 'Rare', no podría estar más feliz y sólo quiero que todos ustedes sepan que espero que entiendan que esto es mucho más grande que cualquier otra cosa", sentenció Selena de manera corta.

Los memes en pro y en contra que dejó el encuentro

La coincidencia en el evento entre Hailey y Selena hicieron que las redes revolucionaran con todo tipo de conjeturas debido a cómo terminaron juntas allí y aquí les compartimos algunos de ellos:

Justin en su casa después de ver a Hailey y Selena juntas

"Justin en su casa después de ver a Hailey y Selena juntas", bromeó la cuenta @yastinvolve luego de que aparecieran su ex y la actual en la celebración.

selena dijo,, si no se pudo con justin entonces q sea con hailey ahre

"Selena dijo, si no se pudo con Justin entonces que sea con Hailey ah re", puso el user @sighrems.

Y otro de los users lo comparó con Euphoria

Así lo vi la foto de Selena y Hailey

Las dos mejor vestidas de la noche

Cada una con su estilo propio supieron deslumbrar a todos con su notable belleza

Hailey Baldwin Bieber lució un vestido de dos piezas de Yves Saint Laurent marrón, un top trenzado y una pollera larga fruncida en la cintura.

Mientras que Selena Gomez eligió un auténtico total black de Giorgio Armani de dos piezas por separado blazer negro solapado y pantalón del mismo tono, sandalias abiertas y para acompañar y terminar de hacerlo perfecto lució un anillo y aros colgantes de Cartier. Todo bajo la mirada atenta de Kate Young, su estilista.