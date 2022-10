Justin Bieber cancela todos sus shows del año por problemas de salud

En medio de la conmoción de sus millones de seguidores en el mundo, Justin Bieber anunció la suspensión por motivos de salud de todas las fechas de su gira programadas hasta hasta marzo de 2023

El comunicado en cuestión por el que se da de baja a varios shows del Justice World Tour de Justin Bieber que tuvo su abrupta conclusión en Festival Rock in Río. La cancelación abarca hasta una presentación que estaba fechada para el 25 de marzo de 2023.

De hecho, Bieber contó recientemente lo que padeció tras su show en Brasil. “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

El comunicado que anuncia la suspensión de todas las fechas restantes de la gira de Justin Bieber.

Hace algún tiempo, Justin Bieber le había contado a sus admiradores que padece el Síndrome de Ramsay Hunt, por el cual hace unos meses quedó con la mitad de su rostro paralizado. Los síntomas de la enfermedad reparecieron en estos meses con el agotamiento que supuso la serie de conciertos que venía dando el canadiense en distintas ciudades del mundo.

El inicio de las suspensiones de los shows de Bieber se dio a días de su desembarco en Buenos Aires y Santiago de Chile, a las que le siguieron la baja de una docena de fechas más.

Noticias Relacionadas Jairo reapareció tras su internación con un aviso para su público

Con el comunicado en firme son varios los países que quedarán sin la visita del astro pop, incluyendo Japón, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Portugal, Italia y España; entre otros.

La gira de Justin Bieber había empezado en febrero de 2022 tras el paréntesis impuesto por la pandemia, y el artista alcanzó a recorrer diez países en tres continentes diferentes.