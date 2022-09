Quién fue el primer amor de Justin Bieber

El noviazgo de Justin Bieber y Selena Gomez comenzó cuando eran muy pequeños y se transformó en una de las relaciones más mediáticas por las constantes idas y vueltas. Pero, la cantante y actriz no fue el primer amor del canadiense, ya que antes de ella estuvo en su vida una compatriota.

Caitlin Beadles, de 28 años, es una conocida bloguera de Canadá que conoció a Justin Bieber cuando ambos tenían 14 años. En ese entonces, el artista aún no era una estrella pop, pero estaba dando sus primeros pasos en la industria y le escribió una carta para preguntarle si quería ser su novia.

¿Cómo se conocieron Justin Bieber y Caitlin Beadles?

En 2008, Justin Bieber abrió su canal de YouTube para publicar videos suyos cantando mientras que su madre, Pattie Mallette, se refugiaba en el cristianismo con el fin de pedir que un productor escuche a su hijo.

Scooter Braun, un ex ejecutivo de marketing de So So Def, lo encontró de casualidad cuando navegaba por Internet y logró contactarse con la mujer para ofrecerle al joven canadiense un contrato.

En un principio Pattie Mallette desconfió, pero finalmente dejó que Justin Bieber viajara solo con Scooter Braun a Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde grabó sus primeras canciones. Una semana después tuvo la oportunidad de cantar junto a Usher, y Justin Timberlake fue otro de los artistas que también se mostró muy interesado ya que vio en él un gran futuro.

De esta manera, Justin Bieber y Pattie Mallette se mudaron definitivamente a Atlanta para que este pudiese desarrollar su carrera musical. Una vez establecidos comenzaron a frecuentar una iglesia de la zona y fue allí donde conoció a su primer amor, Caitlin Beadles, quien asistía a misa junto a su familia.

El noviazgo duró aproximadamente un año y no terminó prosperando porque ambos eran muy jóvenes, aunque sí se convirtieron en grandes amigos. Al poco tiempo Justin Bieber pasó a ser uno de los artistas más exitosos de su generación, además de un ídolo adolescente, mientras que Caitlin Beadles hoy es una reconocida influencer con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Luego de 14 años continúan siendo muy amigos, al punto de que el hermano de Caitlin Beadles es uno de los mejores amigos de Justin Bieber. Y no solamente eso, sino que la bloguera también es muy amiga de Hailey Baldwin, esposa del cantante, por eso fue invitada al casamiento íntimo que tuvo lugar en 2019 en Carolina del Sur. Caitlin Beadles tiene 28 años.

Actualmente, Caitlin Beadles comparte contenido de estilo de vida en Instagram como viajes, secretos de belleza, rutinas de ejercicios, entre otras cosas. También fundó Caitlin’s Vine Of Bravery, una ONG que rescata animales maltratados, y tiene otro perfil llamado Hold On Pain Ends donde publica frases y palabras de Dios.

¿Conocías esta historia sobre el primer amor de Justin Bieber?