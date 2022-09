Prepara un curry agridulce de camarones al estilo de Selena Gómez

Selena Gómez sigue avanzando en su camino de sumar nuevos y sabrosos platos. Por eso en su serie Selena + Chef convocó a Padma Lakshmi, modelo, presentadora del reality de cocina Top Chef y autora de Tomatoes for Neela, New York Times Best Seller, para aprender a hacer una receta típica de la India: el curry agridulce de camarones.

"El curry de camarones es un plato típico del sur de India. Es una comida casera muy sencilla, no es difícil de preparar. Además es un plato super saludable. No tiene calorías y muchas proteínas", le asegura la reconocida chef a Selena Gómez.

Si quieres hacer el curry agridulce de camarones como los prepara Selena Gómez no puedes perderte el paso a paso de esta receta.

El curry agridulce es un plato típico del sur de la India. Es fácil de hacer y muy sabroso.

Curry agridulce de camarones

Ingredientes

4 chalotes

tazas de tomates cherry

1 pimiento amarillo

jengibre

2 dientes de ajo

limones marroquíes en conserva

? de taza de albaricoque seco

2 chiles secos

½ cucharadita de semillas de hinojo

½ cucharadita de comino

¼ de cucharadita de cúrcuma

2 ó 3 cucharaditas de aceite

3 cucharadas de mantequilla

450 gramos de camarones crudos

1 limón

½ taza de cilantro picado Padma Lakshmi es cocinera, presentadora del reality de cocina Top Chef y autora de Tomatoes for Neela, New York Times Best Seller.

Preparación:

Pelar y cortar los chalotes por la mitad y luego en tiras finas.

Cortar los tomates cherry en cuartos y el pimiento amarillo en cubos.

Pelar el jengibre y cortarlo en tiras lo más finas posible y luego en cubos.

Cortar los albaricoques en cubos pequeños. Y el limón encurtido también.

Colocar el aceite en una sartén y llevar a fuego medio.

Añadir en la sartén las semillas de hinojo y el comino, sumar los chalotes, el ajo y el jengibre. Cuando las cebollas estén transparentes y cristalinas, añadir los dos chiles secos. Agregar el pimiento amarillo , sal y cúrcuma.

Incorporar los tomates. Si notan que la sartén se está secando, pueden añadir la mantequilla.

Mientras se cocina la preparación, retirar los camarones de la heladera. Salarlos. Rociarlos con el jugo de limón y dejarlos reposar por unos minutos.

Sumar a la preparación de tomates el limón encurtido y los albaricoques. Agregar los camarones. Remover de forma uniforme, se cocinarán muy rápido

Incorporar el cilantro picado grueso, mover bien. Dejarlo tapado, con la hornalla apagada unos minutos.