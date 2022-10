Selena Gómez consagra el Rumble Boxing como entrenamiento tendencia

Selena Gómez es una de las actrices norteamericanas más populares de Hollywood que se impone por su talento y su sinceridad para hablar con sus millones de fans y seguidores. Recientemente, confesó su dificultad para hacer deportes. Pero de inmediato contó que adoptó el Rumble Boxing. Así, este deporte que combina ejercicios básicos de boxeo con rutinas de resistencia se convirtió en entrenamiento tendencia fitness.

Qué es el Rumble Boxing, el boxeo que practica Selena Gómez

A Selena Gómez no le gusta ir al gimnasio ni hacer deportes ¡como a millones de otras personas en el mundo! Sin embargo, la actriz, cantante y conductora de televisión norteamericana reveló que encontró en el Rumble Boxing una manera de mejorar su estado físico a su gusto y medida.

El Rumble Boxing es el deporte que conquistó a Selena Gómez.

“Odio hacer ejercicio, no me parece divertido, pero he estado haciendo últimamente boxeo y me he dado cuenta de que me permite sacar la energía y me hace sentir bien”, afirmó Selena Gómez. Y advirtió que no hablaba del boxeo tradicional, sino del Rumble Boxing, una disciplina que fusiona sus ejercicios básicos con entrenamientos de resistencia.

A través de un posteo en su cuenta en Instagram, la estrella señaló a Erika Hammond, su entrenadora personal y miembro fundador de Rumble, como su mentora para realizar esta actividad física. La rutina diaria de Rumble Boxing combina la preparación del boxeo con HIIT (High Intensity Interval Trainging), que significa “entrenamiento interválico de alta intensidad” que consiste en sesiones de intervalos cortos e intensos de esfuerzo y recuperación.

Erika Hammond, una de las creadoras del Rumble Boxing que elige Selena Gómez.

Esta disciplina incluye ejercicios cardiovasculares, acondicionamiento metabólico y entrenamiento de fuerza, para asegurar un plan integral. Además de los golpes al saco que entusiasman y colman de adrenalina a Selena Gómez, el Rumble Boxing estimula la determinación y la concentración.

