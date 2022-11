La mala noticia amorosa de Johnny Depp: la abogada Joelle Rich decidió que...

El juicio entre Johnny Deep y Amber Hearld fue sin lugar a dudas uno de los acontecimientos del año y acaparó la atención del público que seguía los detalles del proceso. Entre las historias que surgieron a partir del litigio, se destacó la de Joelle Rich, una de las abogadas de Deep, que comenzó una relación sentimental con el actor. Sin embargo, se conoció que habría decidido ponerle punto final al vínculo.

A raíz de la relevancia que adquirió el litigio, muchas personas que participaron del mismo recibieron atención sus roles como abogados como sucedió con Camille Vásquez. También funcionó como un disparador de noticias que surgieron a raíz de los sucesos y generaron interés sobre los nuevos personajes.

La relación entre Joelle y Johnny mantenían una relación abierta, sin etiquetas de noviazgo ni exclusividad dado que el actor de Piratas del Caribe no estaba interesado en iniciar ningún compromiso formal. Actualmente, según indició la revista People, ese vínculo se habría terminado.

Uno amigo de Depp se pronunció al respecto de la situación y expresó: "No estamos hablando de una pareja normal. No es una historia de amor grande y comprometida. No estoy seguro de que alguna vez lo haya sido".

Además, recordó el momento que vivía Johnny cuando comenzó su historia con la abogada, en el cual se encontraba recuperándose anímicamente luego de la difícil etapa que fue su relación anterior. Por lo tanto, el amigo sostuvo: "Fue un período extremadamente traumático para él. No creo que una relación comprometida sea lo suyo".

La relevancia que tuvo el litigio motivó la realización del documental Johnny vs Amber: The US Trial producido por HBO Max, que sigue el detrás de escena de las audiencias desde el punto de vista de los representantes legales de Depp.

Antes de su participación en el caso Depp vs Hearld, Rich ejercía como abogada en Londres, donde residía junto a su marido y sus dos hijos. Se trasladó a Estados Unidos donde conoció al actor y comenzaron una relación. Actualmente, se encuentra llevando adelante los trámites de divorcio.

La demanda por difamación tuvo un fallo favorable a Depp, que deberá ser recompensado por un monto de diez millones. No obstante, a su vez también se dictó que el actor deberá pagarle a Heard la suma de dos millones por el veredicto de la contrademanda.