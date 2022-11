El inesperado cambio en la vida de Johnny Depp a meses de ganarle el juicio a su exesposa Amber Heard

Una vez más Johnny Depp podría ser el soltero más codiciado, tras terminar su relación con la británica Joelle Rich. Este rumor fue revelado por uno de los mejores amigos del actor que afirmó que el actor está solo y sin compromiso. Una fuente cercana al protagonista de la saga Piratas del Caribe declaró a la prensa británica que "ante nada ellos no son una pareja normal. No es una historia de amor grande, estable y comprometida. La verdad no estoy seguro de que alguna vez lo haya sido".

Además el amigo personal de Johnny Depp declaró que no cree para nada que brother quiera tener una relación estándar. "Eso no es para él", Por otra parte también se confirmó que sigan o no juntos, la abogada londinense seguiría con los planes para divorciarse de su esposo Jonathan, con quien tiene dos hijos desde que se casaron en 2011.

El actor Johnny Depp junto a la abogada Joelle Rich. Fuente: Gtres.

Desde que le ganó el juicio a su exesposa Amber Heard, Johnny Depp no para de cosechar éxitos. Primero ganó millones al debutar como pintor, luego se subió a la gira del guitarrista Jeff Beck. Además se rumorea que estaría preparando su presencia el año que viene en la gira de Alice Cooper y su grupo Hollywood Vampires.

El actor ha estado también rodando una película en Francia a las órdenes de Jeanne du Barry en la que interpretaría al rey francés Luis XV.

Johnny Depp disfrutando de su pasión por la música.

A mediados de este año Johnny Depp le ganó el juicio por difamación. El tribunal dictaminó que tanto Depp como Heard son "responsables por difamación", pero el grado de culpabilidad no es el mismo. El jurado falló a favor del actor, de 58 años, y dictaminó que la actriz actuó con "malicia" con su columna publicada en The Washington Post en 2018.