La polémica frase de la abogada Camille Vásquez sobre Johnny Depp: “Demasiado borracho o..."

El juicio que enfrentó a Johnny Depp con su ex mujer Amber Heard sigue generando repercusión debido a nuevos detalles que surgen en torno al litigio. La demanda despertó gran atención y dividió al público, sin dejar a nadie indiferente. Una de las revelaciones surgidas se dio a través de una frase de la abogada Camille Vásquez acerca del estado del actor.

A partir del estreno del documental Johnny vs Amber: The US Trial producido por HBO Max, la polémica resurgió. La cinta retrata el detrás de escena de la batalla judicial que tuvo a cara a cara a la ex pareja de actores y reveló una apreciación con la cual la represente legal de Depp intentó demostrar su inocencia al señalar que estaba intoxicado de tal manera que le hubiese impedido agredirla.

El juicio por difamación tuvo un fallo favorable al protagonista de Piratas en el Caribe que deberá ser recompensado por un monto de diez millones. No obstante, a su vez también se dictó que el actor deberá pagarle a Heard la suma de dos millones por el veredicto de la contrademanda.

El documental muestra todo lo que aconteció en torno a las audiencias en la corte desde el punto de vista de los representantes legales de Johnny debido a que el equipo legal de la actriz se negó a participar, aunque uno de los capítulos se centra en sus argumentos.

Una de las figuras principales en el litigio que fue el centro de la escena en el mundo del entretenimiento fue Vásquez, la abogada defensora de Depp. En la preparación de la estrategia junto a sus colaboradores, Camille planteó un interrogante que generó controversia.

“Esa es una parte del caso que nunca he entendido. ¿Está borracho y drogado e incapaz de ponerse de pie o está borracho y drogado y puede atacarla, perseguirla, golpearla? Simplemente no tiene sentido”, sostuvo la abogada apuntando a desacreditar las acusaciones.

Vásquez deja en claro su compromiso con la causa y la plena confianza en su cliente. En una de las reuniones con el equipo, dijo: “Estoy emocionada, quiero ayudar a este hombre y devolverle su vida. Los testigos que se presentaron experimentaron lo mismo: Amber es agresiva y Johnny se retraía. Es increíble escuchar las mismas historias de personas que no tienen conexión la una a la otra, obviamente algunos están diciendo la verdad”.

El documental muestra el trabajo de la defensora del actor, la preparación de sus alegatos y la convocatoria de las celebridades como Kate Moss que fueron convocadas como testigos en el juicio.