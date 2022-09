El juicio Johnny Depp vs Amber Heard tendrá película

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron el juicio mediático más polémico y visto de todos los tiempos y ahora se acaba de confirmar su película. Luego de largas semanas de debates, testigos, pruebas falsas y verdaderas, el jurado tomo la decisión de fallar a favor del protagonista de Piratas del Caribe y, en estos momentos, la actriz de Aquaman enfrenta una deuda millonaria con su ex esposo.

Si te perdiste la cobertura que medios y usuarios en redes sociales hicieron del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard, no te preocupes porque una película sobre este popular proceso viene en camino. Variety reportó que Hot Take: The Depp/Heard Trial contará todos los pormenores en la batalla legal de los histriones, y ya conocemos el reparto principal, la fecha de estreno y dónde estará disponible.

El film será protagonizado por Mark Hapka en el papel de Johnny Depp. El intérprete cuadragenario es mejor conocido por su papel como Nathan Horton en la telenovela estadounidense Days of Our Lives. A su lado se encuentra la actriz Megan Davis, quien dará vida a Amber Heard. Ella, de 33 años, ha participado en series como American Horror Story, Bones o la comedia 2 Broke Girls. En papeles secundarios, Melissa Marty (Station 19) encarnará a Camille Vásquez, la abogada estrella de Depp, mientras que Mary Carrig (Law & Order True Crime) a Elaine Bredehoft, la representante legal de Amber.

El juicio Johnny Depp vs Amber Heard será película.

Llegará a la plataforma Tubi, por lo que el director de contenido, Adam Lewinson, comentó que el objetivo era “capturar una versión oportuna de una historia que se convirtió en parte del espíritu cultural, pintando una imagen única de lo que millones vieron en los titulares durante el verano”.

Depp demandó a su ex esposa por difamación, luego de que ella le acusara de violencia doméstica. Tras perder la primera ronda de litigios en el Reino Unido, Depp decidió regresar con una defensa que pretendía conseguir la suma $50 millones de dólares por daños. El juicio finalizó el 1 de junio de este año.

La película se llama Hot Take: The Depp/Heard Tria.

La película Hot Take: The Depp/Heard Trial está dirigida por Sara Lohman (Secrets in the Woods) y producida por MarVista. Se estrenará el próximo 30 de septiembre en la plataforma de streaming gratuita Tubi.