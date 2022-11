This is me... now: se descubrió la razón por la que Jennifer Lopez había borrado todo su Instagram

Cuando los internautas se dieron cuenta que Jennifer Lopez había eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram comenzó la preocupación y las especulaciones. Hasta llegaron a arrojar que se trataba de una profunda crisis con Ben Affleck. Pero los más fanáticos contuvieron la respiración porque sabían que se venía una noticia grande y no se equivocaron: hace horas la Diva del Bronx dio a conocer su nuevo material de estudio, This is me...now que será lanzado el año próximo y volvieron a estallar las redes sociales de alegría.

Jennifer Lopez compartió un video donde anuncia que lanzará un nuevo álbum en el próximo 2023. Este lanzamiento no es uno cualquiera, sino que justo coincide con el vigésimo aniversario de cuando lanzó This Is Me... Then de 2002. El nuevo álbum de Jennifer se llama This Is Me... Now. Así era ella en 2002 y ahí es ella 20 años después.

Jennifer Lopez acaba de dar a conocer el nombre de su próximo álbum, This is me... now, que será lanzado en 2023.

En un adelanto, Lopez elige la portada de This Is Me... Then para transformarse en la versión moderna de sí misma. Con un efecto de transición, la Jennifer de hace 20 años habla a la nueva JLO de 2022, una pasada. This Is Me... Now no es un disco sin importancia, todo lo contrario; es el primer álbum que Lopez ha escrito y producido desde que asumió un papel más práctico con This Is Me... Then, su tercer álbum de estudio que se lanzó hace exactamente dos décadas.

Aunque lanzó sencillos de la banda sonora exitosa de Marry Me a principios de este año, su último álbum de larga duración llegó en 2014 con A.K.A. Ya adelantó algo de lo que iba a hacer a principios de años, diciendo que iba a ser lo más honesto que había hecho y la culminación de lo que era ella como persona y artista.

This is me... now se estrenará justo cuando This is me...then cumple veinte años.

El nuevo álbum promete narrar "el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas". This Is Me... Now pretende ser un "proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes". Las pistas que aparecen en el nuevo álbum están inspiradas en experiencias de vida que espera resuenen entre su base de fans global.

Otro dato curioso es que Jennifer López y Ben Affleck estaban juntos durante la producción de This Is Me... Then, y ella le dedicó el álbum después de su lanzamiento.