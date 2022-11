Esta es la condición que pone Chris Hemsworth para volver a ponerse el traje de Thor

Los últimos días fueron difíciles para Chris Hemsworth y una bofetada muy dura para todos sus fanáticos. El australiano acaba de descubrir que tiene riesgo elevado en desarrollar Alzheimer y tomó la decisión de retirarse un tiempo de su carrera actoral para dedicarse a su salud y su familia. Por esta razón, los medios lo han buscado más de la cuenta y ha hecho una serie de confesiones importantes para lo que respecta a su personaje más querido en la pantalla: Thor, el Dios del Trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel. Te contamos qué dijo sobre el asgardiano.

En el MCU hemos visto un Dios del Trueno entregado al drama, la comedia, la tragedia y el absurdo de formas drásticas. En realidad, no sería arriesgado afirmar que es el superhéroe más versátil de toda la franquicia, y por eso mismo, quizás sea tiempo de ver una faceta suya completamente inédita. Por lo pronto, si es que Marvel Studios quiere más películas de Thor, el actor Chris Hemsworth tiene mínimo una condición en cuanto al modo de representar al personaje en un hipotético porvenir.

Chris Hemsworth tiene una condición para volver a ser Thor en Marvel.

Hablando recientemente con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, el actor australiano se enfrentó a la pregunta de qué le depara al hijo de Odín dentro del MCU, después del emotivo final de Thor: Amor y trueno (2022). Y en respuesta, Hemsworth confesó que la clave yace en seguir reinventado al personaje, más allá de lo hecho en la película primigenia de Kenneth Branagh, en la saga Avengers o en la dupla de películas de Taika Waititi.

“Si miras la primera y segunda de Thor, eran bastante similares. Y Ragnarok y Amor y Trueno son similares… Creo que se trata de reinventarlo. He tenido una oportunidad única con Infinity War y Endgame para hacer cosas muy drásticas con el personaje. Disfruto eso, me gusta mantener a la gente en vilo. Me mantiene en vilo. Me mantiene comprometido”, comentó el intérprete.

Chris Hemsworth quiere que se profundice en su personaje de Thor. No quiere que sea siempre el mismo.

En consecuencia, una condición que pone Chris Hemsworth para vestir nuevamente la indumentaria de Thor es que haya una distinción tonal respecto a todas sus aventuras previas. “Cuando se vuelve demasiado familiar, creo que entonces existe el riesgo de volverse perezoso, porque sé lo que estoy haciendo”, añadió. “No sé si me invitarán a volver, pero si lo hacen, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente en el tono, en todo, sólo por mi propia cordura… Thor perdió la cabeza en esa última, así que debe resolverlo ahora”.

Por lo pronto, a Hemsworth lo veremos próximamente en la secuela de Misión de rescate, distribuida por Netflix, y en la cinta spin-off Furiosa del universo Mad Max.