Cuál fue el casamiento que Jennifer Garner mantuvo oculto

Jennifer Garner es una de las actrices más reconocidas del mundo Hollywood. Cumplió 50 años el 17 de abril de este año, y aunque es conocida por su papel como la agente de la CIA Sydney Bristow en la serie 'Alias', la cual le valió ganar un Globo de Oro, lo cierto es que tiene una extensa trayectoria encima.

Para dicha celebración, Garner decidió transformar la fecha en un evento especial y diferente al de otros años. Por tal motivo, optó por hacer “una boda para sí misma” y festejada con ciertas reglas. Un dato que no pasó desapercibido y que generó mucha curiosidad.

Con esto dejó en claro que no se casó con su actual pareja, el exitoso empresario John Miller. Aunque se sospechó acerca de ello por llevar un anillo, la ex esposa de Ben Affleck (con quien tuvo tres hijos como Violet, Seraphina y Samuel), tomó el día de su cumpleaños de manera mucho más descontracturada y particular.

“Básicamente tuve una boda conmigo misma”, le contó a la revista Town & Country. “Estaba tan emocionada por lo que estaba haciendo”, subrayó. Luego de esa peculiar revelación, la actriz contó quiénes fueron los asistentes: “Invité a mis hermanas y a mis padres”, recordó.

Jennifer le pidió a sus invitados como regalo de cumpleaños/boda que preparen un total de 5 mil mochilas con comida suficiente para alimentar a familias de cuatro integrantes, propuesta que va en sintonía con su trabajo con el programa de beneficencia 'Bendiciones en una mochila'.

“Puse a todos a trabajar, y todos bailaron 'Rocky Top' de los Osborne Brothers”, dijo la actriz emocionada. Más allá de la obra de caridad, muchos usuarios en redes sociales apuntaron fuerte contra la artista, ya que la acusaron de tener un accionar lamentable cuando su ex Ben viene de contraer matrimonio con Jennifer Lopez. Lo consideraron una mala forma de responder al nuevo camino que tomó su anterior pareja.

Durante la misma entrevista, reveló que se identifica con la palabra 'amable', algo con lo que ha sido relacionada por mucho tiempo. “No tengo ninguna razón para no ser amable. Mi vida es hermosa”. Luego agregó: “No siempre soy amable. También puedo ser salada, y puedo ser taciturna, o puedo ser muy seria acerca de lo que quiero hacer. No defenderme y decir: 'Solo para que sepas, esto no va a volar conmigo'. Cuando eso sucede, no lo hago. No quiero que te sorprendas de que soy una persona real”.

Tras divorciarse de Affleck en 2018, Jennifer comenzó a tener una relación con Miller, quien además de estar graduado en derecho en la Universidad de Stanford también es el presidente de la compañía CaliGroup, propietaria de CaliBurger, una reconocida cadena de comida con más de 50 sucursales, que elabora hamburguesas y que se convirtió en una de las más exitosas en Estados Unidos.