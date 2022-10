Enrique Guzmán no tiene intenciones de reconciliarse con su nieta Frida Sofía antes de morir

Es de público conocimiento el conflicto familiar existente entre Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, a quienes demandó legalmente alegando que cuando era niña el cantante de 79 años la tocó de forma indebida. A esta acusación, su mamá salió en defensa de su padre lo que desató el problema que parece no tener solución inmediata. En este contexto, Enrique aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse con su nieta antes de morir.

Enrique Guzmán: "yo me siento muy mal".

"El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira", dijo Enrique Guzmán en entrevista con el diario “Reforma”.

Frida Sofía demandó a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre Alejandra.

Además, el cantante se refirió a como se siente con todo esto que le está pasando y espera que su nieta recapacite. "Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal", añadió Guzmán.

Hace años que Frida Sofía no tiene contacto con su abuelo ni con su madre, y la relación entre las partes es tan tensa que hace un año llegó al punto de un conflicto legal que en estos momentos está en curso.

Enrique Guzmán, por su parte, admite que las acusaciones de Frida Sofía lo han afectado emocionalmente. "En un principio me sentí muy mal. Después me dio coraje, después pensé que lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida demuestra todo lo contrario de lo que ella mencionó con su denuncia", dijo Enrique sobre la demanda que le entabló su nieta. Cabe destacar que, hasta el momento, Frida Sofía no ha reaccionado a estas recientes declaraciones de su abuelo.