“Mi apellido ha sido masacrado muchas veces”, Christina Aguilera reveló las imposiciones que le puso la industria

Es de público conocimiento que el éxito va de la mano de resignar muchas otras opciones y, claro, no siempre son de nuestro agrado. La industria musical anglosajona tiene unos límites muy marcados pero no todos los artistas ceden a ello. En una entrevista con Billboard, Christina Aguilera confesó que muchas veces se sintió discriminada por sus orígenes latinos pero esto no fue un impedimento para no abrazarlos con más fuerza y defenderlos hasta las últimas consecuencias.

Si bien el apellido de Christina Aguilera podría parecer un tanto familiar para sus fans de habla hispana, lo cierto es que para la industria musical anglosajona puede ser un nombre un tanto "difícil de pronunciar", un problema que la estrella ha tenido que afrontar desde el inicio de su carrera en la década de los años 90. La estrella del pop, con más de 30 años en la industria, reveló recientemente en una entrevista a Billboard que su apellido "ha sido masacrado muchas veces" durante todo este tiempo y que, incluso, le han sugerido que lo cambie.

Christina Aguilera confesó que muchas veces se sintió discriminada porque le pidieron que cambiara su apellido latino.

"Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces", dijo la cantante. También explicó que quiso mantener su nombre de nacimiento porque está "orgullosa" de su herencia mixta, la misma que la inspiró a hacer de su apellido el título de su último álbum -que ha sido grabado en español- como una forma de cerrar un "círculo".

"Pero yo decía que no, que soy Aguilera, que estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!", expresó Aguilera.

La artista ofreció el martes un primer vistazo de su nuevo disco La Luz, al presentar un adelanto de No es que te extrañe, su nuevo sencillo, durante una sesión privada en Miami en el marco de la Conferencia Billboard de la semana de la música latina. “Me emociona presentar mis canciones en español ante la audiencia latina aquí, donde las grabé”, dijo Aguilera ante una audiencia de unas 100 personas, ante las que hizo un recorrido por la trilogía de producciones en español que quiso cerrar con La Luz.

Christina Aguilera dio un adelanto de lo que será su nuevo disco La Luz.

No es que te extrañe, el primer sencillo del álbum, se trata de una balada de desamor en la que la artista exhibe su amplio rango vocal. Aunque no lo dijo directamente, Aguilera dio a entender que la canción está dedicada a su papá Fausto Wagner Aguilera, oriundo de Ecuador. La producción saldrá a la venta el 7 de octubre La trilogía de producciones en español de Christina Aguilera comenzó con La Fuerza, luego vino La Tormenta y ahora La Luz. Cada parte describe “las transiciones en la vida y lo que hace falta para manejarlas”, indicó la artista de 41 años.