Taylor Swift regresa al cine con un papel muy especial en la película Ámsterdam

De sólo escuchar el elenco que forma parte de la película Ámsterdam todo hace pensar que es un relato que no fallará pero la curiosidad se torna inexplicable y la ansias para que se estrene van en aumento. Luego de que se lanzó el último trailer se dio a conocer que otra de las figuras que regresa al cine a codearse con las grandes celebridades de Hollywood es Taylor Swift y acá te contamos de qué va su papel

Se trata de la primera película de David O. Russell en estrenarse desde 2015 cuando hizo Joy y cuenta con un amplio elenco de estrellas entre las que aparecen figuras como Mike Myers, Michael Shannon, Rami Malek y Andrea Riseborough, para acompañar al trío de protagonistas que componen Margot Robbie, Christian Bale y John David Washington.

La trama de Amsterdam está inspirada en hechos reales y se ambienta en el período de entreguerras en los Estados Unidos y Europa. Después de combatir en la Primera Guerra Mundial, los soldados Burt (Bale) y Harold (Washington) se hacen amigos de Valerie (Robbie). A partir de este momento, con bastante comedia, la historia girará hacia una suerte de policial al estilo whodunit en donde la paz mundial estará en juego.

En Ámsterdam no solo veremos a todas las estrellas de Hollywood mencionadas sino que también estará como parte del elenco Taylor Swift, la cantante que el año pasado debutó como directora en el corto All too well. De la mano de David O. Russell tendrá su primer trabajo después de lo que fue la fallida y cuestionada Cats, que se lanzó antes de que estallara la pandemia por el coronavirus.

Taylor Swift vuelve al cine con un papel muy especial en Ámsterdam.

En esta oportunidad, a Taylor Swift le tocará el rol de Liz, una joven que tras sufrir la repentina muerte de su padre acudirá a Burt y Harold para pedirles ayuda, asegurando que no cree que el deceso se haya dado por causas naturales. Su participación estuvo incluida en el último avance oficial de Ámsterdam que salió hace algunas semanas.

Taylor Swift en Ámsterdam.

La participación de Taylor Swift en Ámsterdam terminó teniendo un sabor agridulce para la cantante ya que una vez que se confirmó que estaría en el largometraje quisieron cancelarla. ¿Por qué? El director del film, David O. Russell, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por su comportamientos violentos y agresivos en los sets de rodaje por figuras como Amy Adams y George Clooney, además de tener una denuncia por abuso por parte de su sobrina. La película debutó con un muy flojo 36% en Rotten Tomatoes y algunos hablan de que tiene que ver con un intento de boicot contra la cinta por las denuncias a su realizador.