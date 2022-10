Bones and all: se dio a conocer el esperado trailer de este amor caníbal protagonizado por Timothée Chalamet

La dupla Timothée Chalamet – Luca Guadagnino fue un éxito en grandes niveles con la cinta Call me by your name (2017), alabada por el público y la crítica, nominada a varios premios, entre ellos, un Oscar a Mejor Película y, definitivamente, el papel que lanzó a Chalamet al estrellato y logró que varios cineastas se fijaran en él. Ahora, se dio a conocer el primer trailer de Bones and all, el nuevo proyecto de actor y director en el que nos sumergirán en una historia completamente distinta demostrando que hay diferentes formas de amor.

Basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, esta historia coming-og-age sigue a un par de amantes caníbales, Maren (Taylor Russell) y Lee (Chalamet), mientras viajan por carretera en los Estados Unidos de la era de Ronald Reagan. Una travesía en la que ella busca respuestas sobre el padre que nunca conoció, a fin de comprender mejor por qué matar y se alimenta de las personas que la aman. ¿Podrá sobrevivir su romance a las revelaciones de sus escalofriantes pasados?

“Hay algo en las personas privadas de privilegios, en las personas que viven al margen de la sociedad, que me atrae y me conmueve. Quiero ver dónde se encuentran las posibilidades para ellos, enredados en las imposibilidades que enfrentan”, dice Guadagnino. “Es para mí una meditación sobre quién soy y cómo puedo superar lo que siento, especialmente, si es algo que no puedo controlar. Y por último, y más importante, ¿cuándo podré encontrarme a mí mismo en la mirada del otro?”, agregó.

Se acaba de estrenar el trailer de Bones and all, la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet.

Bones and All fue dirigida por Luca Guadagnino, cuya filmografía incluye The Protagonists (1999), Melissa P (2005), Cegados por el sol (2015), el remake de Suspiria (2018) y Llámame por tu nombre (2017). Por ésta última recibió nominaciones como Mejor Director a los premios BAFTA y por Mejor Película en los Óscar.

Además de Timothée Chalamet y Taylor Russell, el reparto lo completan Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz y Mark Rylance. La película cuenta con un guion de David Kajganich, con quien Guadagnino colaboró en Cegados por el sol y Suspiria. La banda sonora fue compuesta por los ganadores del Óscar, Trent Reznor y Atticus Ross (Red Social; Soul).

Bones and all cuenta con un gran reparto encabezado por Timothée Chalamet y Taylor Russell.

El cineasta italiano se desempeña también como productor junto a Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears y el propio Chalamet. Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo y Moreno Zani fungen como productores ejecutivos. Bones and All se estrenará el próximo 23 de noviembre en Estados Unidos y en Latinoamérica la fecha está próxima a confirmarse.