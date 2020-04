PS5: aseguran que el DualSense es "exponencialmente mejor" que el DualShock

La publicación de los primeros detalles de DualSense, el mando oficial de PlayStation 5, sigue dejando titulares a lo largo del mundo. Es el caso de una reciente entrevista con Raúl Rubio, de Tequila Works, donde ha dejado unas interesantes declaraciones sobre los cambios y adiciones introducidos por Sony en su nuevo controlador, un dispositivo "exponencialmente mejor" al DualShock tradicional, que todavía esconde secretos y que no ha dudado en comparar con el Xbox Wireless Controller de Microsoft.

"Es una idea muy interesante, pero, sobre todo, es una aplicación de la tecnología bastante inteligente", expresó el director ejecutivo de los responsables de RiME en una charla con el magazín español de Meristation sobre el concepto general del control, añadiendo que aunque él tiene que jugar en todas las plataformas, termina por extrañar algunas funciones, mencionado toda la revolución, por ejemplo, que han supuesto los Joy-Con de Nintendo Switch. "Nintendo es experta en coger tecnologías, darles una vuelta y hacerlas divertidas. Hay cosas que, cuando no están, las extrañás", continuaba, mencionando temas como la vibración HD o el altavoz integrado del dispositivo de los padres de The Legend of Zelda o Super Mario.

¿Y cuál es la novedad más interesante del DualSense? "La retroalimentación háptica es algo que podremos ver no solo en términos pasivos. ¿Qué ocurriría si comenzásemos a tener datos biométricos del jugador y si pudiésemos saber cómo se siente? Es decir, tener una experiencia más parecida a lo que hemos empezado a ver con Stadia", se preguntaba especulando con temas que pueden ir desde el reconocimiento de huellas dactilares a poder sentir en las manos todo lo que vemos en pantalla.

También genera bastante interés en Raúl Rubio el nuevo botón Create del que, de hecho, ha jugado un poco al misterio en su conversación con Meristation. "Veo que Sony ha sido un poco más osada y sí que ha intentado ver un poco más con la función del botón de compartir, que era un proceso más unidireccional basado únicamente en compartir la experiencia. En este caso, con Create, podrás hacer algo un poco más activo. Y ahí lo dejo", comentó entre risas el diseñador de videojuegos, que también tuvo tiempo para poner en valor las bondades que Xbox Wireless Controller, por su parte, ofrecerá a los usuarios.

"Es un mando tradicional, pero con un gran reparto de peso y sensibilidad de los botones. Es una propuesta más conservadora; una filosofía con la que, como desarrollador, veo que han buscado más una estandarización de componentes y olvidarse de gimmicks […] El mando de Microsoft funciona y lo hace perfectamente. Todo lo que puedes hacer en PC lo podrás hacer en Xbox Series X. Si lo ves así, su mando es más una evolución", continuó explicando el desarrollador.

Raúl Rubio dejó varios apuntes más sobre otros pequeños cambios introducidos por Sony para su DualSense, un mando que ya ha dejado elogios por parte de otros miembros de la industria procedentes de Bethesda y Naughty Dog.

Por otra parte, el fundador de Tequila Works, se mostró impresionado con las apuestas técnicas realizadas tanto por Sony como Microsoft para sus respectivas PlayStation 5 y Xbox Series X, consolas bastante similares a nivel de hardware.

Más allá de la comparación, el desarrollo español cree que en esta ocasión ambos fabricantes no han querido pecar de conservadores como pasó en el cambio de ciclo anterior. "El salto en las características del hardware es exponencial comparado con la generación anterior. Solíamos bromear con eso de que la generación actual era una consecuencia de la crisis económica global. Si con PS3 y Xbox 360 se había tirado la casa por la ventana, con la generación siguiente se había contenido mucho más todo; con GPUs pensadas para trabajar en bajo consumo… En esta generación, las dos se han puesto las pilas y, a nivel de CPU, GPU, buses de transmisión, velocidades, etc., es realmente impresionante", expuso el director de RiME en su charla.

Uno de los cambios de ambas plataformas que más está siendo elogiado en estas fechas es la unidad de almacenamiento SSD, un cambio en el paradigma de diseño para los autores de Quantum League, y un componete que marcará la diferencia para el cocreador de Halo y director de V1 Interactive, Marcus Lehto, deseoso de dejar atrás PS4 y Xbox One y su maquinaria de la Edad de Piedra para desarrollar.