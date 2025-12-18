Wall Street: los bonos y las acciones suben mientras el mercado posa su mirada en el Congreso

Los bonos suben en Wall Street y el mercado pone foco en el Congreso tras el optimismo con los cambios en las bandas cambiarias y la acumulación de reservas.

Tras el optimismo de los inversores con los cambios en las bandas cambiarias y el proceso de acumulación de reservas, el mercado sigue de cerca los pasos del Congreso, donde el Gobierno consiguió media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados. En ese escenario, los activos argentinos que cotizan en Wall Street operan con subas este jueves: los bonos operan al alza y los ADRs se mueven mixtos.

La deuda soberana en dólares sube en Nueva York, impulsada por el Bonar 2029 (+0,6%) y Bonar 2035 (+0,6%). Mientras que los bonos bajo legislación local se mueve dispar.

El riesgo país se ubica en 569 puntos básicos. El índice se encuentra cerca de romper el mínimo del año, que fue el 9 de enero cuando se ubicó en 560 puntos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,8%. Las acciones del panel líder operan con mayorías de subas, impulsadas por Aluar (+3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con subas generalizadas, impulsados por los ADRs de Supervielle (+8,8%), BBVA (+8,2%), Central Puerto (+7,2%) y Banco Macro (+6,7%).