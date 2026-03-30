Wall Street: los activos argentinos suben pero el riesgo país se sostiene arriba de los 600 puntos
Tanto los bonos argentinos como los ADRs operan al alza en Wall Street. Pero el riesgo país también sube.
Los acciones argentinas operan con subas en la rueda de este lunes en Wall Street. En tanto, los bonos oepran con mayorías al alza y el riesgo país sube hassta los 620 puntos básicos.
Los mercados globales siguen de cerca los acontecimientos en el conflicto en Meido Oriente. El petróleo sube por encima de los US$110 y los índices bursátiles de Asia cayeron tras los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere "apoderarse del petróleo de Irán".
A su vez, los mercados globales centran su atención en la conferencia que brindará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). Bajo ese contexto, el S&P 500 sube 0,2% y el Nasdaq baja 0,03%.
La deuda soberana argentina en dólares opera con subas generalizadas, traccionada por el Global 2035 (+0,4%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con alzas de hasta 1,2%.
El riesgo país sube y se ubica en 620 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder operan con subas generalizadas, traccionadas por Aluar (+3,4%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, se mueven con mayorías en suba, impulsados por el ADR de YPF (+2,3%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.