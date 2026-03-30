Wall Street: los activos argentinos suben pero el riesgo país se sostiene arriba de los 600 puntos

Los acciones argentinas operan con subas en la rueda de este lunes en Wall Street . En tanto, los bonos oepran con mayorías al alza y el riesgo país sube hassta los 620 puntos básicos.

Los mercados globales siguen de cerca los acontecimientos en el conflicto en Meido Oriente. El petróleo sube por encima de los US$110 y los índices bursátiles de Asia cayeron tras los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere "apoderarse del petróleo de Irán".

A su vez, los mercados globales centran su atención en la conferencia que brindará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). Bajo ese contexto, el S&P 500 sube 0,2% y el Nasdaq baja 0,03%.

La deuda soberana argentina en dólares opera con subas generalizadas, traccionada por el Global 2035 (+0,4%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con alzas de hasta 1,2%.

El riesgo país sube y se ubica en 620 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder operan con subas generalizadas, traccionadas por Aluar (+3,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, se mueven con mayorías en suba, impulsados por el ADR de YPF (+2,3%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.