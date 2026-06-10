Wall Street: los activos argentinos operan con tendencia al alza pero el reisgo país supera los 500 puntos
Los bonos y las acciones argentinas en Wall Street se mueven con tendencia al alza en la rueda bursátil de este miércoles.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia al alza en la rueda bursátil de este miércoles. Aunque el riesgo país sube y vuelve a superar los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merva sube.
La deuda soberana en dólares operan con mayorías en subas, traccionda por el Global 2029 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local operan mixtos.
El riesgo país se ubica en 502 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval sube 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mayorías en verde, impulsados por el ADR de YPF (+2,5%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $ 1.465 en la pizarra del Banco Nación.