Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos

Tanto los bonos soberanos argentinos como los ADRs alternan subas y bajas en Wall Street. El riesgo país no logra perforar las 600 unidades.

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos este lunes. Tanto los bonos soberanos argentinos como las acciones alternan subas y bajas. El riesgo país no logra perforar la barrera piscológica de los 600 puntos básicos. Los mercados globales siguen de cerca los acontecimientos en el conflicto en Medio Oriente.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, con subas en el Global 2046 (+0,3%). Mientras que los bonos bajo legislación local cotizan en rojo.

El riesgo país se ubica en 607 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,2%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas. En verde empuja el papele de Transportadora Gas del Sur (+2,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Al alza tracciona el ADR de Supervielle (+1,9%).