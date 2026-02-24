Una startup argentina levantó US$66 millones en la Serie A más grande de la historia de Latinoamérica

Se trata de Humand, una plataforma que busca digitalizar el 80% de la fuerza laboral mundial. Nasdaq informó que fue la rueda más grande para la región.

Humand, el sistema operativo nativo en inteligencia artificial para trabajadores operativos sin escritorio, anunció el cierre de una ronda de inversión Serie A por US$ 66 millones, la más grande en la historia de América Latina según Nasdaq. La compañía, fundada por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, de 28 años, aborda uno de los principales desafíos de las organizaciones con alta proporción de colaboradores operativos: la desconexión digital y dispersión de su fuerza laboral. Desde Latinoamérica hacia el mundo, Humand se propone construir la categoría global de infraestructura digital para trabajadores operativos.

Actualmente, la plataforma es utilizada por más de 1,6 millones de personas en más de 1.500 empresas de 51 países. Entre las organizaciones que trabajan con Humand se encuentran compañías tanto regionales como nacionales, entre ellas Techint Ingeniería y Construcción, Femsa Salud Chile y Euram CL. Además, Humand cuenta con más de 420 colaboradores distribuidos en 20 países.

“Esta ronda consolida nuestra ambición de construir una compañía tecnológica global desde América Latina. Se trata de un hito que nos permite acelerar nuestra expansión y acompañar a más empresas en el desafío de mejorar la comunicación interna, la cultura, y la gestión de RR. HH. A su vez, este financiamiento nos impulsa a seguir desarrollando los Agentes de IA que ayudan a los empleados a ahorrar 2 horas por día. Mientras el mundo avanza hacia la automatización y la inteligencia artificial, millones de personas siguen trabajando con procesos diseñados para 1990. Esa es la oportunidad que Humand decidió resolver”, afirmó Nicolás Benenzon, CEO y cofundador de Humand.

La ronda fue liderada por Kaszek y Goodwater Capital. También participaron destacados fondos de venture capital como Newtopia VC y Y Combinator, junto con inversores reconocidos como Arash Ferdowsi, fundador de Dropbox; Sebastián Mejía, fundador de Rappi; Rajat Suri, fundador de Lyft; Guillermo Rauch, fundador de Vercel; Martín Varsavsky, fundador de cinco empresas unicornio; entre otros.

“En América Latina, la mayoría de las personas trabaja en roles operativos, sin una computadora delante, pero el software empresarial fue diseñado para quienes están detrás de un escritorio. Esa desconexión genera ineficiencias en la productividad y el crecimiento”, dijo Hernán Kazah, cofundador de Kaszek. “Humand entendió esta realidad desde el día uno y construyó, con IA, una plataforma simple, integrada y sin fricciones para equipos operativos, que conecta comunicación, RR.HH. y procesos dentro del flujo diario de trabajo. En Kaszek invertimos en empresas con ambición de liderar mercados. Humand tiene el equipo, la visión y la oportunidad para lograrlo. Estamos orgullosos de acompañarlos en esta etapa y de apoyar la construcción de una organización que está redefiniendo el futuro del trabajo en la región y más allá”, concluyó.