Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario con descuento: cuál es la fecha límite de ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) recordó que en los próximos días vence la primera cuota y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano. Quienes cumplan en término podrán acceder a descuentos de hasta el 15%, siempre que estén al día y elijan correctamente la modalidad de pago.

El nuevo vencimiento fue fijado para el jueves 26 de febrero, fecha límite tanto para abonar la cuota inicial como para cancelar el año completo de manera anticipada.

ARBA ofrece un descuento del 15% en el Impuesto Inmobiliario.

El esquema de beneficios 2026 mantiene un tope máximo de descuento del 15%. Las bonificaciones no son acumulables y dependen del historial fiscal de cada contribuyente y de la forma de pago seleccionada.

El mayor ahorro está en el pago anual anticipado. Quienes cancelen todo el período antes del vencimiento podrán obtener un 15% de descuento sobre el total del impuesto. Para acceder, es indispensable no registrar deudas exigibles de años anteriores. En caso de tenerlas, deberán regularizarse o incorporarse a un plan de pagos al menos cinco días hábiles antes del 26 de febrero.

Para quienes prefieran abonar en cuotas, ARBA mantiene un 10% de bonificación por buen cumplimiento. El beneficio se aplica automáticamente en cada boleta si la partida está al día y el pago se realiza antes de la fecha establecida.

También existe la opción de adherir el impuesto al débito automático, ya sea con cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Esta modalidad garantiza el pago en término y permite conservar el descuento vigente sin depender de recordatorios o gestiones manuales.

Cómo consultar la deuda del Impuesto Inmobiliario

Para conocer el monto a pagar no es obligatorio contar con la Clave de Identificación Tributaria (CIT), salvo que se necesiten detalles específicos o gestionar planes de pago.

El único dato imprescindible es el Número de Partida, que identifica el inmueble y figura en escrituras o boletas anteriores.

Paso a paso para consultar:

Ingresar al sitio oficial de ARBA.

Ir a la sección “Inmobiliario” y luego a “Consulta de deuda”.

Cargar el número de Partido/Partida.

Completar el código de validación.

Visualizar las cuotas vencidas y próximas a vencer.

Cómo pagar el Inmobiliario online o desde el celular

El organismo habilita distintos canales digitales para cumplir con el vencimiento del 26 de febrero.

Desde la computadora

Pago con tarjeta de crédito o débito directamente en la web.

Homebanking, utilizando el Código de Pago Electrónico que figura en la boleta.

Desde el celular

Billeteras virtuales como Cuenta DNI, Mercado Pago o MODO, escaneando el código QR de la boleta digital.

Aplicación ARBA Móvil, donde se puede ingresar la partida y abonar sin salir de la app.

También es posible adherir la boleta al envío por correo electrónico y activar el débito automático para simplificar futuros vencimientos.

Exenciones y beneficios especiales

ARBA mantiene una exención del 100% para propietarios de vivienda única cuya valuación fiscal no supere los $273.600 (valor fiscal 2026), siempre que se trate del único inmueble del contribuyente.

Además, hoteles, clínicas e industrias que estén al día en Ingresos Brutos pueden solicitar bonificaciones adicionales, según la normativa vigente.

La fecha clave

El 26 de febrero es determinante para acceder al descuento máximo del 15% en el pago anual o al 10% en el esquema mensual. Pasado ese plazo, se pierde la posibilidad de obtener los beneficios previstos para el inicio del año fiscal.