Una heladera en Chile cuesta $100.000 más cara tras la suba del dólar en la Argentina
La suba del dólar en Argentina encarece los productos en Chile. Un análisis con datos de septiembre muestra la diferencia al comprar los electrodomésticos.
El costo para los mendocinos que cruzan la Cordillera subió de manera importante en las últimas semanas. La heladera, un producto buscado en Chile, se encareció más de $100.000 en un solo mes.
La suba en los distintos tipos de cambio del dólar en Argentina impacta en el precio final de los productos que se importan para uso personal, sin que los precios en Chile se modifiquen.
Los productos en Chile, como la heladera y el aire acondicionado, mantienen sus valores en pesos chilenos. Sin embargo, para los argentinos el costo se dispara por el valor de las cotizaciones locales.
Para entender el fenómeno, tomamos como referencia una heladera Samsung que costaba y -aún cuesta- $448.200 CLP. En agosto su costo final en pesos argentinos era de $611.813 ARS. Esta cifra consideraba un tipo de cambio de $1.365 ARS para adquirir mil pesos chilenos.
Ahora, la situación cambia. El dólar en Chile se mantiene en $952,90 CLP, pero en Argentina las cotizaciones del dólar suben. La relación entre ambas monedas se modifica. El cálculo muestra que el precio final de la heladera, ahora asciende a $714.034,8 ARS. El costo sube $102.221,8 ARS en un solo mes.
Precios según cada dólar en Argentina
A continuación, el costo de la heladera y el aire acondicionado con cada cotización del dólar en Argentina.
Heladera Samsung ($448.200 CLP):
Dólar Blue ($1.520 ARS): El costo final es de $714.034,8 ARS.
Dólar Oficial ($1.515 ARS): El costo final es de $711.696,4 ARS.
Dólar MEP ($1.580,5 ARS): El costo final es de $743.052,7 ARS.
Dólar CCL ($1.553,6 ARS): El costo final es de $730.414,9 ARS.
Dólar Tarjeta ($1.969,5 ARS): El costo final es de $927.469,2 ARS.
Aire Acondicionado Split Samsung ($608.650):
Dólar Blue ($1.520 ARS): El costo final es de $967.876 ARS.
Dólar Oficial ($1.515 ARS): El costo final es de $964.730 ARS.
Dólar MEP ($1.580,5 ARS): El costo final es de $1.007.828 ARS.
Dólar CCL ($1.553,6 ARS): El costo final es de $990.730 ARS.
Dólar Tarjeta ($1.969,5 ARS): El costo final es de $1.250.603 ARS.
La disparidad en las cotizaciones impacta directamente en el costo final para el consumidor, que ve cómo el ahorro se disipa sin que los precios del país vecino se muevan.