Fiebre del oro: bancos centrales compraron más en julio

El frenesí por el oro no se detiene. Sus precios siguen escalando y marcando récords, de la mano del apetito de una demanda que parece no satisfacerse. Uno de los grandes protagonistas de la fiebre del oro de los últimos años son los bancos centrales del mundo que en julio pasado sumaron otras 10 toneladas a las reservas mundiales de oro, a pesar del elevado precio del oro .

Si bien el dato de julio lo califican como una asignación neta moderada en comparación con meses anteriores, ya que se trata del ritmo más lento de compras netas de los últimos ocho meses, lo relevante para el mercado mundial de metales es que los bancos centrales siguen siendo compradores netos de oro, incluso en el actual rango de precios .

¿Quiénes compraron en julio pasado? Según datos del FMI, de los propios bancos centrales y del World Gold Council (WGC), fueron los bancos centrales de los mercados emergentes los que continuaron con compras incrementales. Al respecto, entre los bancos centrales de mercados emergentes que informaron cambios, de 1 tonelada o más, en sus reservas de oro en julio se destacan los siguientes:

• El Banco Nacional de Kazajstán agregó 3 toneladas, lo que eleva su total de adiciones de oro hasta el momento a 25 toneladas. Es el tercer banco central más grande que informó compras de oro hasta el momento, solo detrás de Polonia y Azerbaiyán.

Si las condiciones actuales de la economía global continúan, el consenso entre analistas es que el precio del oro podría seguir subiendo a territorios sin precedentes.

• El Banco Central de la República de Turquía, el Banco Popular de China y el Banco Nacional Checo añadieron 2 toneladas de oro cada uno. El interés de estos tres bancos centrales continúa, con un ritmo de acumulación de oro gradual, pero constante.

Turquía ha sido comprador neto durante 26 meses consecutivos (desde junio de 2023), mientras que el Banco Nacional Checo ha comprado oro durante 29 meses consecutivos (desde marzo de 2023). El Banco Popular de China continuó comprando oro por noveno mes consecutivo, con un total de 36 toneladas durante este período.

Nuevos programas de compras

Por su parte, el Banco Nacional de Polonia sigue siendo el mayor comprador neto de oro en 2025 (también lo fue en el 2024), con 67 toneladas hasta el momento, aunque sus reservas de oro prácticamente no han variado desde mayo de 2025.

El interés de los bancos centrales por sumar oro a sus reservas internacionales se plasma también en anuncios como los del Banco de Uganda que anticipó el lanzamiento de un programa piloto de dos a tres años para la compra de oro a mineros artesanales en el país, con el objetivo de aumentar las reservas oficiales y reducir la dependencia de los activos extranjeros tradicionales.

Cabe señalar que esta iniciativa surge tras el anuncio del banco central en agosto de 2024 sobre sus planes de iniciar la compra de oro a nivel nacional.

Con relación al lanzamiento de programas oficiales de compra de oro para las reservas de los bancos centrales hace unos días atrás, precisamente, el Banco Nacional de Polonia anunció planes para aumentar sus tenencias de oro al 30% de sus activos de reserva totales.

El año pasado, el gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiski, indicó que el banco central planeaba aumentar sus tenencias de oro al 20% de sus reservas, argumentando que esto hace de Polonia un país más creíble, teniendo una mejor posición en todas las clasificaciones, siendo un socio muy serio, por lo que seguirán comprando oro.

Según el WGC, Polonia posee actualmente poco más de 515 toneladas de oro, lo que representa el 22% de sus reservas totales, superando al propio Banco Central Europeo. Para contextualizar las reservas de oro polacas, en 1996, el Banco Nacional de Polonia solo poseía 14 toneladas de oro.

Cuando anunció planes para expandir aún más las reservas de oro de Polonia días atrás, Glapiski llamó al oro la única inversión segura para las reservas estatales, en estos tiempos difíciles de agitación global y de búsqueda de un nuevo orden financiero.

Barra oro.jpg Freepik

En una entrevista a principios de este año, Glapiski dijo que no está directamente vinculado a ninguna política económica nacional, es un refugio seguro durante las crisis y conserva su valor real a largo plazo. Se trata, según el banquero polaco, de un símbolo de estabilidad que refuerza la credibilidad ante los inversores y socios extranjeros.

Cuando anunció el plan inicial para ampliar sus reservas de oro en 2021, Glapiski dijo que tener oro era una cuestión de seguridad y estabilidad financiera. Explicó algo así como que el oro conservará su valor incluso si alguien cortara el suministro eléctrico al sistema financiero global, destruyendo así los activos tradicionales basados en registros contables electrónicos, por eso, más vale prevenir que curar.

Glapiski también señaló que el oro está libre de riesgo crediticio y no puede ser devaluado por la política económica de ningún país, además, es extremadamente duradero, prácticamente indestructible. Según información del mercado, Polonia también ha recuperado parte de su oro dado que, en 2019, el banco central polaco trasladó de forma encubierta 100 toneladas de oro desde sus bóvedas en Londres a unas instalaciones en Varsovia.

Pero Polonia no es el único país que ha incrementado sus reservas de oro. En términos netos, los bancos centrales a nivel mundial aumentaron sus tenencias oficiales de oro en 1.044,6 toneladas en 2024. Fue el decimoquinto año consecutivo de expansión de las reservas de oro.

El año pasado fue la tercera mayor expansión de las reservas de oro de los bancos centrales registrada, siendo solo 6,2 toneladas menos que en 2023 y 91 toneladas menos que el máximo histórico establecido en 2022 (1.136 toneladas).

El año 2022 fue el nivel más alto de compras netas registrado, que se remonta a 1950, incluso desde la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro en 1971. Para ponerlo en contexto, las reservas de oro de los bancos centrales aumentaron un promedio de solo 473 toneladas anuales entre 2010 y 2021.