Carolina Gama: "El mercado está expectante a un posible movimiento de tasas de la Fed y la reacción Bitcoin"

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por quinto mes consecutivo en febrero. Pero en las últimas semanas resistió la embestida del conflicto en Medio Oriente.

Los inversores esperan una baja de tasas con el cambio de titular de la Reserva Federal en Estados Unidos en mayo. "Va a depender mucho de lo que pase en estos días con la guerra en Irán, para ver si eso realmente se puede llevar adelante", expresó en diálogo con MDZ Carolina Gama, country manager de Bitget para Argentina.

-Al momento de hacer esta entrevista, Bitcoin cotizaba alrededor de US$70.000, lejos del máximo histórico de octubre del año pasado y viene de encadenar cinco meses consecutivos a la baja, aunque en las últimas semanas está lateralizando ¿Cómo estás viendo la cotización de Bitcoin?

-Lo que está pasando con Bitcoin es que está a valores que hace años que no cotizaba, está en niveles similares a los de hace un par de años atrás. También fue un poco inesperado esos picos, esa lateralizaciones que han tenido a partir de lo que ha sido la guerra con Irán. Estamos evaluando con cautela qué es lo que puede pasar. No hay un oráculo o forma de adivinar o predecir. Pero sí el precio está entrando en ciertos rangos que se pueden comparar un poco con cosas que han pasado anteriormente y se están comportando un poco como en ciclos anteriores. De todas maneras, no era algo esperado a partir de lo que sucedió a partir del conflicto en Medio Oriente, porque muchas veces lo que pasaba era que Bitcoin bajaba cuando pasaba algún golpetazo de estos y en este caso corrigió para arriba. El mercado cripto está expectante de lo que pueda pasar.

-Por varias razones. Primero, muchas veces la bolsa y otro tipo de acciones son más inversiones que la realizan los grandes grupos y no son inversiones personales. En el mercado cripto, si bien cada vez hay más grupos de inversores, en este caso vos tenés mucho también de lo que es el usuario de Bitcoin.

También, no nos olvidemos que cuando fue la guerra de Ucrania las criptos fueron el único medio que tuvieron los ucranianos para poder hacerse de dinero y en muchos casos escapar rumbo a Europa. Entonces, la gente que tiene cripto la está cuidando. La gente que invierte Bitcoin está expectante, no salió a vender y salió a resistir y también salió a comprar cripto. En un momento muy tenso, la reserva fue BTC. Se aprendió, se tomó un poco la lección de lo que ya había pasado en otra guerra y de ese aprendizaje fue un poco que partió esa resistencia que hubo.

Titular de la FED

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-En mayo va a cambiar el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos ¿El mercado está expectante a ese movimiento? ¿Con Warsh, quién es un poco más tendiente a una baja de tasas, puede haber un impulso alcista?

-Creo que sí. Todos estamos expectantes a eso y que, si eso pasa, todos esperamos que pueda darse ese caso. Pero también va a depender muchísimo de lo que el gobierno de Donald Trump pueda hacer con el tema de la baja de la tasa, porque esto fue una promesa de Trump desde cuando fue su contienda política y ha sido difícil de implementar. Va a depender mucho de lo que pase en estos días con la guerra en Irán, para ver si eso realmente se puede llevar adelante. Y ver qué pasa con todo lo que es el tema de cómo funciona Bitcoin y cómo resiste o cómo se dispara en función de lo que la FED pueda hacer con el tema de las tasas.

-En paralelo, ¿Otro driver que pueda apuntalar un poco más el precio pueda ser los avances en materia de regulaciones?

-Sí. Para todo lo que ha sido los institucionales, todo los avances en materia de regulaciones llevaron a que hayan entrado en este mercado un montón de empresas que invierten, que son usuarios institucionales que, al haber cierto respaldo de regulaciones, se sienten más cómodos operando. Entonces, si se da una baja en las tasas en Estados Unidos puede que veas grupos institucionales entrando a comprar Bitcoin antes de que eso suceda, esperando tomar beneficio cuando pase finalmente.

-Se acaban de minar 20 millones de Bitcoins, resta 1 millón que se espera que se termine de minar en 114 años. ¿Cómo va a influir eso en el mercado actual y a futuro con un proceso cada vez más lento de oferta?

-El proceso de minado está siendo cada vez más lento y lo que se tendría que esperar es que obviamente el precio vaya subiendo. Se va a ir acomodando porque cada vez es más escaso. Habría que ver también qué pasa con esos bitcoin que hoy en día están en muchas billeteras que están perdidas y qué es lo que sucede con eso, si aparece alguno de esos bitcoins perdidos. Pero la verdad es que el algoritmo cada vez se complejiza mucho más y que los mineros cada vez tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder lograr descifrar el algoritmo y lograr hacerse de Bitcoin.

-¿Cómo está viendo la inserción de los grandes players institucionales? ¿Pensás que esto va a seguir creciendo?

-Sí y está comprobado que ya empezó a crecer. Tenés empresas como JP Morgan que tienen cripto y están hablando de inversiones, tenés bancos que venden cripto en Europa, tenés próximamente bancos en Argentina que lo harán. Entonces, eso habla de que hubo una adopción mucho más rápida de la que se esperaba por parte de las institucionales, pero no solo los institucionales, sino los tradicionales.

También, hay empresas bastante tradicionales que están ofreciendo a ciertas carteras de clientes o de inversores y poder comprar criptomonedas. No hablo solamente de Bitcoin, pero sí de criptomonedas en general.

-¿La tokenización de activos es algo que seguirá creciendo ?

-La tokenización de activos vino para quedarse y es lo que vamos a estar hablando de acá a los próximos cinco años. De hecho, Bitget está moviendo bastante lo que es su eje descentralizar. Siempre fuimos una empresa que éramos puramente cripto y hoy en día fuimos el primer exchange universal que ampliamos nuestra cartera de productos y decidimos no solamente ofertar cripto, sino ofrecer la opción de comprar acciones, índices y entre eso acciones tokenizadas. La tokenización de activos no es lo que se viene, es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando.

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-¿A futuro las stablecoins dominarán las transacciones en el mercado cripto y Bitcoin quedará más como un activo de reserva de valor?

-Podría darse. El tema es naturalmente cómo hoy en día se utilizan las stablecoins. En Argentina hubo una adopción natural, muy rápida y grande, de USDT y USDC sobre todo, una manera rápida de dolarizar en tiempos de cepo. Pero fue natural. Además, tenés generaciones de chicos que ahora van a cumplir 18 años que ya nacieron con ese dólar digital. Y así como te pasó en Argentina, te está pasando en otros países.

En paralelo, acompaña un poco lo que es el movimiento de blockchain, que hoy en día se usa para un montón de procesos hasta para procesos que no tienen que ver con cripto puro y duramente, sino con procesos de trazabilidad y de logística sobre todo lo que es comercio internacional. Y el mecanismo de pago de blockchain son las cripto.

Entonces, naturalmente, al irse adoptando blockchain vas a tener una adopción de uso de USDT/USDC muchísimo más grande. Porque es lo más rápido, se hace el contrato inteligente, se hace la exportación, se ve todo el seguimiento por blockchain y ese es el pago por USDT en blockchain, manteniendo sin tener fluctuaciones en el precio de la importación o exportación.

-¿Blockchain será algo que se use más masivamente?

-Sí. Lo que no tiene cripto son fronteras y al no tener fronteras, porque solamente con cualquier teléfono con internet tenés acceso a cripto incluso con unos muy básicos, entonces lo que hace es una globalización de un sistema financiero sin barreras y con una una facilidad de penetración mucho más rápida y sencilla. Creo que los USDT se usan mucho más masivamente.

-¿Qué impacto está viendo en el ecosistema cripto respecto al uso de la inteligencia artificial?

-En primer lugar, lo que es el trading, se llenó de bots. Detrás de eso se genera también subidas y bajadas de precios que antes podía predecir mucho más por gráficos de cómo se movían las cosas y ahora con la rapidez y la volatilidad que tienen los bots para operar no tenés tanta forma de predecirlos. Después tenés todo lo que es la parte para lo que es la parte de programación en blockchain y cripto, programar los bloques. La IA ayuda muchísimo a eso.

Mercado cripto argentino

-¿Cómo estás viendo la adopción en el mercado cripto argentino?

-Argentina es el mayor mercado cripto a nivel de Latinoamérica, junto con Brasil, están a la par. La diferencia del mercado argentino es que es un mercado que tiene un uso mucho más masivo y que creció mucho. Argentina tiene una comunidad de cripto muy grande, muy fuerte y muy pionera.

Luego de que se sacó el cepo a los dólares para los ahorristas se mantuvo estable la adopción porque el argentino decidió seguir ahorrando en USDT, en USA o en cripto. De hecho, en la Argentina, en un estudio que hicimos al final del año pasado a la Argentina de todos los usuarios de Bitget que teníamos, vimos que una vez levantado el cepo, los argentinos habían decidido empezar a comprar más Bitcoin. Tenés mucho bitcoin en Argentina y tenés mucha comunidad, que es algo muy importante. Cuando de antemano, se podría pensar que el argentino además de ahorrar en diferentes activos, tendería a dolarizarse por sobre Bitcoin. Es lo que pensamos que naturalmente iba a suceder y sin embargo no sucedió. Siguió comprando dólares y además empezó a comprar mucho más Bitcoin.

El año pasado cerró con una cantidad de adquisición de Bitcoin Argentina bastante importante y con los argentinos animándose a invertir también en otras opciones de cripto, con compras de USDC/USDT. Y lo puede dejar en un plan de staking , que es un plazo fijo, por así decirlo, flexible de los retiros cuando vos querés y en vez de retirarlo o puesto en un banco o bajo el colchón, lo dejaron ahí y lo tienen generando, por así decirlo, pasivamente, ingresos. Así que la verdad es que nos sorprendió mucho esto que sucedió en el mercado argentino.