Las gomas de la heladera también necesitan limpieza: cómo evitar moho y malos olores

La limpieza de la heladera se torna fundamental para cuidar el bienestar personal y de nuestra familia.

El moho y las bacterías son enemigas de la cocina. Cómo hacer una limpieza efectiva. Foto: Shutterstock

Hay un lugar en la cocina que suele pasar desapercibido hasta por los más adictos a la limpieza: la goma de la heladera. Este artefacto está en constante contacto con grasa, comidas y bebidas, lo que hace que la suciedad se acumule rápidamente.

Pero no es solo la suciedad lo que vamos a combatir limpiando la goma, sino un enemigo más peligroso: el moho y los hongos. La goma resulta un espacio ideal para su proliferación y, poco a poco, despiden un mal aroma y ponen en peligro nuestra salud. Por eso, encontrar los ingredientes para eliminarlos por completo es fundamental para cuidar a nuestra familia.

LIMPIAR LA GOMA DE LA HELADERA PUEDE ACUMULAR GRANDES CANTIDADES DE SUCIEDAD Y GRASA Foto: Limpiezapedia La goma de la heladera acumula grandes cantidades de moho y grasa. Foto: Limpiezapedia

Cómo hacer una limpieza de la goma de la heladera Para una limpieza profunda, vamos a comenzar mezclando una cucharada de bicarbonato con vinagre y agua tibia. Luego, vamos a aplicar con un cepillo de dientes viejo o un paño, frotando suavemente las ranuras. Este combo elimina hongos, grasa y olores sin dañar el material.

Finalmente, para desinfectar completamente y eliminar bacterias, se debe aplicar lavandina. Para esto, vamos a mezclar una cucharada del producto en un litro de agua tibia y aplicamos con cuidado en la goma. Dejamos actuar unos minutos y enjuagamos con un paño húmedo. Después de limpiar, secá bien con papel de cocina o un paño seco. La humedad favorece el crecimiento de moho.