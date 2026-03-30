¿Se te quemó la fuente de vidrio? El truco infalible con vinagre y bicarbonato
En el mundo de la limpieza el vinagre y el bicarbonato son una solución natural. Se puede dejar la fuente impecable.
Cocinar es relajante para algunos, pero la tarea se complica con la limpieza de los utensilios. Lidiar con restos de comida y quemaduras no es sencillo. Existe un truco para las fuentes de vidrio quemadas con vinagre y bicarbonato de sodio.
Bicarbonato de sodio, la clave del éxito
Las fuentes de vidrio al ser llevadas al horno suelen quemarse y esa suciedad queda incrustada. Para solucionar este problema no se necesitan productos químicos abrasivos.
Es posible combinar algunos ingredientes de la alacena para devolverles el aspecto original sin esfuerzo. Para eso se necesitará bicarbonato de sodio y vinagre blanco. A eso habrá que sumar agua tibia y detergente para platos.
En primer lugar, hay que esperar a que se enfríe el recipiente. Eliminar restos sólidos con una espátula de madera o plástico sin usar elementos metálicos. Después hay que llenar la fuente con agua tibia y un chorrito de detergente. Dejar actuar durante 20 minutos para ablandar la suciedad persistente.
En caso de que la grasa sea resistente, se puede preparar una pasta espesa mezclando bicarbonato con un poco de agua. Esparcir sobre las manchas, rociar con vinagre blanco y dejar que la efervescencia actúe por unos minutos. Esta reacción química es lo que realmente desprende la suciedad rebelde.
Por último, se puede fregar con una esponja común o con una esponja de acero (virulana) hasta eliminar los rastros de suciedad y grasa quemada. Secar con un paño limpio que no deje pelusas.
Se aconseja evitar el exceso de fricción. El bicarbonato actúa como un exfoliante suave; no se necesita aplicar fuerza excesiva. Hay que asegurarse de que no quede humedad en las esquinas o bordes antes de guardar la fuente para que no se formen hongos.