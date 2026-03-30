¿Se te quemó la fuente de vidrio? El truco infalible con vinagre y bicarbonato

En el mundo de la limpieza el vinagre y el bicarbonato son una solución natural. Se puede dejar la fuente impecable.

Cocinar es relajante para algunos, pero la tarea se complica con la limpieza de los utensilios. Lidiar con restos de comida y quemaduras no es sencillo. Existe un truco para las fuentes de vidrio quemadas con vinagre y bicarbonato de sodio.

Bicarbonato de sodio, la clave del éxito Las fuentes de vidrio al ser llevadas al horno suelen quemarse y esa suciedad queda incrustada. Para solucionar este problema no se necesitan productos químicos abrasivos.

Es posible combinar algunos ingredientes de la alacena para devolverles el aspecto original sin esfuerzo. Para eso se necesitará bicarbonato de sodio y vinagre blanco. A eso habrá que sumar agua tibia y detergente para platos.

Gemini_Generated_Image_oyr7ujoyr7ujoyr7 Un truco de limpieza con bicarbonato de sodio y vinagre. Fuente: IA Gemini. En primer lugar, hay que esperar a que se enfríe el recipiente. Eliminar restos sólidos con una espátula de madera o plástico sin usar elementos metálicos. Después hay que llenar la fuente con agua tibia y un chorrito de detergente. Dejar actuar durante 20 minutos para ablandar la suciedad persistente.

En caso de que la grasa sea resistente, se puede preparar una pasta espesa mezclando bicarbonato con un poco de agua. Esparcir sobre las manchas, rociar con vinagre blanco y dejar que la efervescencia actúe por unos minutos. Esta reacción química es lo que realmente desprende la suciedad rebelde.