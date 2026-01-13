Una familia de Mendoza necesitó $1.180.842 para no caer en la pobreza en diciembre

El dato fue aportado por la DEIE, que midió el valor de la canasta básica total y alimentaria. Se necesitó $485.943,54 para no ser indigente.

Una familia necesitó $1.180.842 para no caer en la pobreza en diciembre.

En la tarde de este martes, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre en Mendoza. Con ese dato, también informó los nuevos valores de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria que permiten calcular cuánto necesita una familia para no ser pobre o indigente.

Según esta nueva medición, una familia mendocina de cuatro personas necesitó $1.180.842,79 mensuales para superar la línea de pobreza el mes pasado, mientras que para evitar la indigencia debió contar con al menos $485.943,54.

En el caso de una persona individual, la canasta básica total sugirió que para no ser pobre necesitó en diciembre de $382.149,77, mientras que para no ser indigente el valor se fijó en $157.263,28.

El dato se explica a partir del rendimiento inflacionario en el Gran Mendoza. Según el informe de la propia Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas , la inflación en diciembre fue de 2,8%.

Qué mide la Canasta Básica La Canasta Básica Alimentaria es el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la Canasta Básica Alimentaria se consideran pobres extremos o indigentes.