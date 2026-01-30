Una billetera virtual ofrece un jugoso reintegro solo por pagar con QR

En pleno auge de los pagos digitales, una billetera virtual lanzó una promoción que promete devolver dinero a los usuarios que utilicen la plataforma para abonar trámites y gestiones mediante códigos QR, generando así un nuevo incentivo para adoptar esta modalidad sin efectivo.

La app Buepp, desarrollada por el Banco Ciudad , habilitó un beneficio que devuelve el 20% del monto pagado en determinados trámites oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, con un tope máximo de $10.000 por cliente.

El esquema de devolución aplica exclusivamente a los pagos realizados escaneando el código QR de la Boleta Única Inteligente (BUI) desde la aplicación. El reintegro no se otorga de forma inmediata en efectivo, sino que se acredita directamente en la cuenta asociada a la billetera dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación.

Uno de los requisitos clave para acceder al beneficio es que los usuarios cuenten con saldo disponible en la cuenta de la billetera al momento del pago. No es posible utilizar tarjetas vinculadas ni pagos mediante contacto sin saldo en la app.

La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026 y se aplica una sola vez por usuario durante ese período.

Qué trámites incluye

El beneficio alcanza a una variedad de gestiones administrativas que no necesariamente están vinculadas a impuestos tradicionales. Entre los principales conceptos que pueden pagarse con descuento se encuentran infracciones de tránsito, cargos relacionados con vehículos y otros trámites gestionados por el Gobierno porteño, siempre que el pago se haga mediante código QR desde la app Buepp.

Además del reintegro por trámites oficiales, la billetera incorpora otros beneficios pensados para fomentar el uso de pagos digitales, como devoluciones equivalentes al 20% en el pago de expensas a través de consorcios que tengan cuentas habilitadas en el Banco Ciudad, con el mismo límite de devolución mensual de $10.000.