El Banco Central advierte por volatilidad en la inflación debido a cambios metodológicos y precios estacionales

Nuevas formas de medir la incidencia de la inflación y factores de aumento estacional pueden traer un repunte estadístico, reveló el BCRA.

La baja inflacionaria, principal argumento de sustento político que muestra el gobierno de Javier Milei, corre riesgo al menos en el corto plazo. Es que cambios metodológicos en la forma de medir la inflación agregado a las cuestiones estacionales de aumento de precios por el período de verano pueden retrasar la desaceleración de precios.

El Banco Central y su análisis sobre la inflación Según el Informe de Política Monetaria (Ipom) que realizó el Banco Central, en el último cuatrimestre del 2025, allí la entidad revela que la intención de bajar pronto a un dígito de inflación se difumina, al tiempo que menciona ajuste de tarifas para este año, y subas eventuales como principales motivos del sostenimiento o aumento de precios cerca del 3% aproximado.

Desafíos en el proceso de desinflación El Ipom reconoce que el proceso de desinflación no está exento de desafíos. En particular, advierte sobre la presencia de riesgos de corto plazo asociados a factores estacionales y transitorios, así como a la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que comenzó a aplicar el Indec.

Para fundamentar su tesis, el Central sostiene que el aumento de precios estacionales, como la carne y la verdura, que pueden presionar hacia arriba el número final de la inflación de enero, al tiempo que la actualización tarifaria puede también recalentar el índice al desescalar el alcance de los subsidios en los servicios de luz, y gas en especial.

El informe también hace referencia al cambio en los ponderadores de la canasta del IPC, que otorga mayor peso a los servicios (como vivienda, tarifas y transporte) y reduce la incidencia relativa de alimentos y bebidas, en línea con patrones de consumo más recientes.