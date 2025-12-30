Última rueda cambiaria del año: el dólar sube este martes 30 de diciembre
El dólar se encamina a la última rueda del año, a la espera que comience a regir comience a regir las nuevas bandas cambiarias a partir de enero.
El mercado cambiario abre la última jornada cambiaria del año sin variaciones respecto del cierre del lunes. El dólar sube este martes, a la espera que comience a regir las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación a partir del primero de enero.
El dólar oficial minorista se vende a $1.485 en la pizarra del Banco Nación, una suba de $5 respecto al cierre del lunes. En tanto, el mayorista se encuentra en $1.457.
En la jornada del lunes hubo fuerte demanda en el mercado que provocó la suba del oficial, tanto del minorista como el mayorista, y del dólar blue.
La city especula con ventas del Tesoro en el segmento mayorista en la rueda de ayer, que contó con un fuerte volumen de operaciones de alrededor de US$903 millones.
Dólares paralelos
En cuanto al dólar blue, se negocia a $1.525
Los tipos de cambio financieros también reflejan presiones alcistas, el MEP opera a $1.487,68, una suba diaria de 0,2%; mientras que el CCL cotiza a $1.532,03, un incremento de 0,3%.