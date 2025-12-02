Trenes argentinos, plan ferroviario en oeste de Argentina ligará al país con Chile

Agenda de legisladores en sintonía con plan del presidente Javier Milei busca una expansión ferroviaria dentro de un programa de inversiones para trenes cercano a los 4 mil millones de dólares, que ligaría el oeste de Argentina con Chile , un nuevo embate sobre el meneado proyecto del Trasandino.

El proyecto propuesto restablecería los servicios ferroviarios en la región de Cuyo y crearía un nuevo enlace de carga transandino.

Los líderes de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis están discutiendo planes para un proyecto de 4.000 millones de dólares para restaurar y expandir la conectividad ferroviaria de los trenes argentinos en la región de Cuyo, incluyendo un nuevo enlace de carga con Chile. Es una alternativa clave para el comercio exterior argentino.

En una reunión de la cumbre regional de Cuyo el mes pasado, el senador mendocino Germán Vicchi, dijo: “Enfocaremos el estudio, trabajo y discusiones en el tema de las líneas ferroviarias, incluyendo una conexión al Pacífico a través del paso Planchón-Vergara”.

El proyecto consiste en recuperar las rutas de los antiguos ferrocarriles San Martín y Sarmiento para unir el sur de Mendoza con San Juan. Luego continuar a través de la Cordillera de los Andes, hasta llegar a la región del Maule en Chile, lo que ofrecería a las exportaciones de Argentina una ruta de carga directa al puerto chileno de San Antonio.

También está previsto un ramal vía el departamento de General Alvear, hasta Vaca Muerta, en Neuquén, la zona más rica en gas natural y minerales del país. Se trata de una refuncionalización en el recorrido del Tren Trasandino.

Trasandino Milei

RIGI

El financiamiento de este soporte vital de infraestructura dependería en gran medida del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina y otros mecanismos público-privados, de acuerdo a lo trascendido desde la Casa Rosada. Milei ha previsto ejecutar el proyecto en cuatro fases. La novedad ha despertado un gran interés entre empresas mineras y exportadoras de cereales.

Los inversores que buscan capitalizar la próxima ronda de reformas de mercado de Javier Milei se están preparando para participar en una licitación para privatizar los ferrocarriles de carga de Argentina, parte del esfuerzo del presidente para liberar vastas exportaciones agrícolas y mineras.

Hace menos de 10 días el Grupo México y grandes comercializadoras de cultivos anunciaron interés en estas privatizaciones del transporte de carga en Argentina.

El brazo de transporte de Grupo México SAB del multimillonario Germán Larrea —GMéxico Transportes— está preparando una oferta por Belgrano Cargas después de sostener reuniones con funcionarios de la administración de Milei. El plan en discusión vería al menos US$3 mil millones invertidos en la red.

Una potencial oferta de Grupo México por los ferrocarriles de carga argentinos pondría a uno de los actores logísticos más grandes de América Latina a la vanguardia de la privatización ferroviaria de Milei.

Es poco probable que GMéxico Transportes sea el único contendiente. La asociación de exportadores y trituradores de soja Ciara-Cec afirma que varias importantes comercializadoras de cultivos están trabajando para formar un consorcio para la licitación.

La lista de empresas que pujan por la privatización del transporte ferroviario de carga de Milei en Argentina podría incluir a Bunge Global SA, Louis Dreyfus Co y Cargill Inc, junto con la importante empresa agroindustrial local Aceitera General Deheza SA.

Por ahora, la mayor parte del transporte de mercancías en Argentina —desde el grano que se dirige a los puertos hasta la arena que se transporta a los yacimientos de petróleo de esquisto de la Patagonia— aún se transporta por camión. La red ferroviaria, gran parte de la cual fue construida por inversores británicos hace más de un siglo, se ha deteriorado durante décadas de estancamiento económico.

Miles de kilómetros de vías están en mal estado, y el papel del tren en la cadena logística se ha reducido en consecuencia.

Este contexto explica por qué los inversores en la privatización del transporte ferroviario de mercancías en Argentina ven margen para importantes mejoras de eficiencia si se modernizan finalmente corredores clave como Belgrano Cargas.

Red de trenes .jpg

Trenes

Belgrano Cargas no ha sido completamente descuidado en el pasado. Gobiernos anteriores invirtieron en la línea, incluso con fondos de China, que desde hace tiempo se ha centrado en proyectos de infraestructura sudamericanos.

Aun así, todavía se considera lenta y frágil, lo que limita su competitividad y ha llevado a algunos productores de litio a probar rutas de exportación a través de Chile en lugar de transportar la carga por carretera hasta los puertos de Paraná.

Además de la red Belgrano Cargas, la red San Martín —que corre de este a oeste por el centro de Argentina— y la línea Urquiza a lo largo de la frontera con Brasil también podrían formar parte de la licitación de privatización, lo que subraya la diferencia entre las líneas ferroviarias de carga Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza en términos de geografía y función.

Inversores

El Grupo Rio Tinto, que desarrolla operaciones de litio a gran escala en Argentina, es otro de los que han manifestado interés en la licitación.

Para los inversores centrados en la minería, el papel de los principales comerciantes de cultivos en la licitación para la privatización del transporte ferroviario de mercancías de Argentina y la posible modernización de las rutas de exportación podrían resultar tan importantes como las conexiones ferroviarias directas que eventualmente podrían dar servicio a sus proyectos de litio y otros proyectos.

La estrategia de Larrea de Grupo México, cuya fortuna se ubica entre la segunda más grande de Latinoamérica, un posible acuerdo abre una nueva vía tras el fracaso de su intento de comprar el negocio bancario mexicano de Citigroup Inc. Grupo México es la corporación minera azteca más grande y el tercer mayor productor de cobre del mundo.

Participar en la privatización del transporte ferroviario de mercancías de Milei en Argentina encajaría en una estrategia más amplia de profundización de la presencia del grupo en logística e infraestructura.

Una pregunta decisiva para los inversores es si los proyectos ferroviarios de carga podrán acogerse al programa de incentivos RIGI de Milei, que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años.

Otro tema delicado es la necesidad de reorganizar la fuerza laboral del sector ferroviario de carga: el sistema emplea actualmente a miles de trabajadores estatales, y la legislación laboral argentina encarece los despidos.

Estos factores añaden complejidad a cualquier consorcio que finalmente gane la licitación bajo el nuevo marco de privatización ferroviaria.