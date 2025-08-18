Tras el cierre de las listas, el dólar oficial volvió a subir y así cotizó este lunes

Tanto la cotización del dólar oficial como la del dólar blue tuvieron cambios este lunes. Conocé los datos de la moneda extranjera acá.

Luego de un fin de semana alborotado en clave política, con confirmaciones de las listas de cara a las próximas elecciones en octubre de 2025, el dólar oficial y el dólar blue tuvieron movimientos interesantes durante la jornada de este lunes. El alza marcó el inicio de la semana, mientras el Gobierno mira la cotización de reojo.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto de su último cierre del día viernes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.315 y $1.320 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.325 en horas de la mañana.

dólar dólares El comportamiento del dólar y sus cotizaciones. A cuánto cerró el dólar blue El dólar blue cotizaba esta tarde a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta, con una suba de 0,8% en la jornada. Si bien el incremento fue menor, hay que destacar que sigue por encima del dólar oficial en su cotización.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.293, con una baja de 0,4% en comparación con su último cierre.