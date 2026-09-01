Telecentro compra iPlan para pelear con el grupo Clarín en el mercado de telecomunicaciones

Telecentro acordó la compra de iPlan por US$ 260 millones, en una operación que cambia el mapa de las telecomunicaciones argentinas y refuerza la posición de la compañía controlada por Alberto Pierri en el negocio de conectividad en relación al cuasi monopólico grupo Clarín.

El contrato ya fue firmado aunque el cierre de la operación se realizaría dentro de aproximadamente 30 días con la transferencia de las acciones y el pago del precio acordado.

La adquisición permitirá a Telecentro incorporar una compañía con una fuerte presencia en servicios de fibra óptica y una posición consolidada entre clientes corporativos. El financiamiento de la transacción se estructuró principalmente a través de un préstamo sindicado en pesos a cinco años otorgado por ICBC, Banco Galicia y Banco Santander.

La operación se produjo en un mercado que atraviesa un proceso de concentración tras la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, concretada a comienzos de 2025.

Telecentro cuenta con 35 años de actividad y ofrece televisión por cable, banda ancha, internet y telefonía fija. Su red alcanza a más de 6 millones de hogares pasados, es decir, aquellos a los que técnicamente puede ofrecer sus servicios, con una penetración cercana al 30%. Durante 2025, la compañía registró ingresos superiores a US$ 600 millones.

Con la incorporación de iPlan, los ingresos consolidados de Telecentro se ubicarían en torno de los US$ 750 millones. La operación también amplía el alcance geográfico de la compañía, ya que iPlan cuenta con presencia en plazas donde Telecentro no tenía el mismo nivel de desarrollo, entre ellas Rosario, Córdoba y Tucumán, además de ampliar la cobertura en la Ciudad de Buenos Aires.

iPlan fue fundada en 1999 por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart, los tres vinculados anteriormente a Cablevisión. La compañía desarrolló una red de fibra óptica 100% subterránea y construyó su negocio sobre la prestación de servicios de conectividad, tecnología de la información, datacenter e internet de alta velocidad mediante FTTH.

La empresa cuenta con más de 1 millón de hogares pasados y una penetración del 11% en el segmento residencial. En el segmento corporativo alcanza una penetración del 17%. Sus ingresos durante el último año rondaron los US$ 130 millones.

La complementariedad entre ambas compañías constituye uno de los principales argumentos económicos de la operación. Telecentro tiene una posición más fuerte en el mercado residencial, mientras que iPlan aporta una cartera relevante de clientes corporativos y una infraestructura que le permite ampliar rápidamente la cobertura del comprador.

La adquisición también le permite a Telecentro sumar escala en un negocio en el que la infraestructura y la cantidad de clientes resultan determinantes para la rentabilidad. La expansión de la red de fibra y la incorporación de nuevas áreas de cobertura se convierten así en activos centrales de la operación.

iPlan había mantenido durante más de dos décadas una posición independiente frente a los grandes operadores del mercado. Su historia estuvo marcada por el crecimiento sostenido de una compañía de menor escala que logró competir con empresas de mayor tamaño.

La transacción también tiene una dimensión familiar dentro del empresariado argentino. Daniel Nofal, uno de los fundadores de iPlan, es hijo de Luis Nofal, empresario de medios fallecido en 2010 y fundador, junto con Carlos Ávila, de Torneos y Competencias. Su hermano Esteban Nofal adquirió recientemente Celulosa Argentina.

En la operación, JP Morgan actuó como asesor financiero de los vendedores, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero participaron como asesores legales. Telecentro contó con F&G Advisors como asesor financiero y DLA Piper como asesor legal.