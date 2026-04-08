Syngenta lanza nueva tecnología para combatir malezas gramíneas: Argentina es el primer país en aplicarla

Syngenta , compañía líder global en innovación agrícola, anunció el lanzamiento a nivel mundial de la tecnología VIRESTINA™ , luego de que Argentina fuera el primer país del mundo en obtener la aprobación del registro de esta tecnología, cuyo ingrediente activo es la metproxibiciclona. Syngenta tiene previsto llevar también esta innovación a Brasil, Australia, Estados Unidos y Canadá.

Es el primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón en casi 40 años. También puede utilizarse, en aplicaciones pre siembra, en cereales y maíz.

Según el Comité de Acción contra la Resistencia a los Herbicidas (HRAC) Argentina es uno de los mercados agrícolas más innovadores del mundo, gracias a productores que suelen estar en la primera línea a nivel global en la adopción de tecnologías agrícolas de vanguardia.

La soja, uno de los cultivos más importantes del mundo, tiene una alta concentración de aminoácidos esenciales y es valorada como una fuente clave de alimento animal rico en proteínas. Gracias a eso, entre otros aspectos, Argentina se ha convertido en el tercer productor mundial de soja, por caso.

Las malezas resistentes son una amenaza constante para los productores, ya que sobreviven a las aplicaciones de herbicidas y compiten con los cultivos por nutrientes, luz solar y agua.

Además, estas malezas actúan como un "puente verde" para plagas, virus, hongos y bacterias que infectan los cultivos. Las malezas resistentes pueden reducir drásticamente los rendimientos y bajar significativamente el valor de las tierras agrícolas.

Con la resistencia de malezas en aumento a nivel mundial, la tecnología VIRESTINA™ ofrece una solución urgente para productores que tienen cada vez menos herramientas efectivas. Es que durante las últimas décadas, se lanzaron al mercado tecnologías herbicidas limitadas, y la capacidad de las malezas resistentes para metabolizar herbicidas y desarrollar resistencia cruzada agrava todavía más el desafío.

La resistencia a herbicidas está oficialmente reportada hoy en 75 países y afecta a productores de más de 100 cultivos; y las malezas gramíneas representan el 40% de las 273 especies de malezas afectadas, según HRAC.

Tecnología VIRESTINA

Así, VIRESTINA™ es una innovación importante en el segmento de herbicidas. En algunos cultivos como soja y algodón, la tecnología es muy efectiva para controlar malezas gramíneas, que son resistentes a herbicidas comunes como glifosato y cletodim.

La tecnología VIRESTINA™ es segura para usar sobre los cultivos, ofrece la ventaja de descomponerse rápidamente en el suelo, garantizando un excelente perfil de seguridad y una huella ambiental reducida.

Además, los productores se benefician de una mayor flexibilidad durante las rotaciones de cultivos y en su elección de cultivos de cobertura, al mismo tiempo que reducen la compactación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir el número de pasadas de maquinaria agrícola pesada necesarias para controlar malezas gramíneas resistentes.

Mirada internacional

Los investigadores del Centro Internacional de Investigación de Vanguardia de Syngenta en Jealott's Hill, Reino Unido, aprovecharon la ciencia predictiva para llevar esta innovación al mercado en solo 10 años, un período más rápido que los plazos promedio para esta tecnología, que van de 12 a 14 años para el desarrollo de tecnologías agrícolas.

Esto refleja el conocimiento profundo de Syngenta sobre los desafíos que enfrentan los productores y su compromiso de entregar soluciones efectivas.

"En Syngenta, nuestras innovaciones tienen un rol clave en permitir a los productores abordar algunos de los mayores desafíos que enfrentan", dijo Ioana Tudor, directora global de Marketing de Protección de Cultivos de Syngenta.

Y agregó: "La tecnología VIRESTINA™ demuestra la capacidad de Syngenta para anticipar un desafío una década antes, acelerar nuestro cronograma de investigación y desarrollo y entregar exitosamente una innovación que llega en el momento justo para satisfacer las necesidades de los productores. Estamos muy orgullosos de nuestro pipeline de innovación líder en la industria".