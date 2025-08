Suba del dólar: entre incierto panorama de los precios y el futuro para la cotización

Por qué sube esta vez el dólar

Con una cotización oficial en la jornada del lunes que promedió los $1.370, el economista y profesor universitario Carlos Rodríguez explicó que esta vez la suba del dólar puede encontrarse en determinadas medidas de política monetaria que liberaron una gran cantidad de pesos en el mercado y las contramedidas para disminuirlos. A eso, sumó factores estacionales relacionados con la liquidación de la cosecha gruesa. “Eso presiona hacia arriba el valor del dólar, porque hay menos oferta y una demanda sostenida”, dijo.

Cómo impactará la suba del dólar en los precios

De acuerdo al análisis de Rodriguez, esta nueva realidad de la cotización del dólar lo que genera es incertidumbre. De todas maneras, él considera que el traslado a los precios esta vez no será tan significativo ni generalizado. “Como este valor cercano a los $1.500 ya estaba desde hace un año, muchas de las empresas y de quienes trabajan en la economía ya habían hecho un traslado a los precios. Por eso es que creo que ha habido muy poco movimiento”, argumentó.

Por su parte, José Vargas, economista de Evaluecon, dividió el impacto de la suba del dólar en dos: uno directo y otro indirecto. “El primero es sobre los productos importados y todos aquellos servicios y tarifas que están dolarizados. En el segundo de los casos, por ejemplo los alimentos, puede haber un traslado relativo”, sostuvo.

Conforme al análisis de Vargas, esto se debe a que el consumo minorista de Argentina está amesetado, entonces es probable que las empresas no lleguen a trasladarlo de manera directa. “Va a ser probablemente un aumento relativamente leve para que el consumo no siga cayendo. Si estuviésemos en otros años, con un buen nivel de consumo, el traslado a los precios ya se habría notado”, sumó.

En la perspectiva de Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas Mendoza, el traslado a los precios de los cambios en la cotización de la divisa estadounidense es inevitable: “Seguramente habrá impactos en precios, más allá del relato oficial. El corrimiento del tipo de cambio oficial fue del 15 % en junio y los últimos días lo hacía al 4 % promedio. Eso tiene impactos en precios por efecto directo y también por cuestión de expectativas”, declaró.

Cómo controlar la suba del dólar y la inflación

Para Carlos Rodríguez, en los próximos días el valor de la cotización del dólar debería mantenerse estable, aunque no descarta sorpresas por la propia naturaleza argentina. Desde su punto de vista, el Gobierno cuenta con elementos para poder controlarlo, algo que podría cambiar de cara a las elecciones.

“En lo inmediato, me parece que no solo tienen instrumentos, sino que este tipo de cambio, más cerca del techo de la banda que ellos definieron, parece más adecuado para el funcionamiento general de la economía”, planteó. De todas maneras, reconoció: “Creo que el Gobierno no toma real magnitud de lo que la gente está dispuesta a comprar de dólares en la economía, ya sea para viajes o compras en el exterior. Es una variable que viene creciendo de manera sostenida desde abril, lo que puede indicar que el precio de dólar de flotación estaba ligeramente atrasado”, analizó.

En contraposición, Nicolás Aroma lanzó que el Gobierno no tiene demasiado margen para que la senda alcista del dólar no llegue a la inflación. “La única estrategia es que el dólar no siga aumentando y, en su caso, no rompa el techo de la banda. Más allá de que el valor del dólar pueda volver atrás, debe reducir los niveles de volatilidad, que no ayuda a controlar la inflación. El aumento de la tasa de interés es algo que comenzó a aplicar para que no se dolaricen activos, pero esto no garantiza demasiado cuando hay volatilidad”, completó.